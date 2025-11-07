16+
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев "Знания"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Федеральный рейтинг был сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей. В него вошли школа № 121 и № 92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

Фото: Российское общество "Знание"

"От лица всего коллектива центра "Знание СамГТУ" хочу выразить благодарность Российскому обществу "Знание" за высокую оценку нашей работы. Это достижение — закономерный результат нашего системного подхода к просветительской деятельности. Мы сознательно делаем акцент на ключевых для региона и страны темах: это историческая память о Великой Победе, популяризация научно-технических достижений Самарской области и практическая помощь молодежи в выборе будущей профессии. Политехнический лекторий и дальше намерен держать эту высокую планку, следуя главной цели — качественному просвещению жителей нашего региона", — поделился заместитель заведующего кафедрой Философии и социально-гуманитарных наук СамГТУ, лектор Общества "Знание" Егор Макаров.

Благодаря проекту по всей России Общество "Знание" развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.

Особую активность по количеству лекториев "Знания" среди топ-100 в проекте заняли следующие регионы: Республика Мордовия, Алтайский край, Орловская и Пензенская области — по четыре площадки в регионах, Кировская область — пять площадок, Самарская область — шесть площадок. Лидером стала Калужская область с семью ведущими площадками.

При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее четырех, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.
Лидерами, набравшими набольшее число баллов, стали СамГТУ, гимназия № 19 Саранска, МГУ им. Огарева, Армавирский педуниверситет и ЧГПУ им.  И. Я. Яковлева.

"Определение лучших лекториев является частью системной работы Российского общества "Знание" по поддержке и мотивации просветительских центров по всей стране, которые вносят значительный вклад в воспитание и культурное развитие молодежи", — подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Теперь 100 самых активных площадок получили возможность пригласить ведущих лекторов Общества "Знание" в ноябре и декабре. На базе площадок пройдут встречи проектов Знание.Лекторий, Знание.Герои и Знание.Наука.

