Профильная смена Тольяттиазота в ОЦ "ВЕГА" обеспечит преимущества при поступлении в вуз

"Тольяттиазот" организует новую профильную смену в Самарском центре выявления, поддержки и развития талантов "ВЕГА". Лучшие ученики получат дополнительные баллы при поступлении в Тольяттинский государственный университет (ТГУ).

Специализированная смена ТОАЗа, которая стартует 10 ноября, состоится в региональном центре в пятый раз. 20 старшеклассников Самарской области пройдут обучение по программе "Зеленые технологии", предполагающей теоретические и практические занятия в области химии.

В рамках двухнедельного курса для школьников будут организованы лекции, мастер-классы и семинары, в том числе от руководителя корпоративного университета "Уралхима" Кирилла Комарова. Участники сформируют представление об этапах производства минеральных удобрений с помощью инновационных технологий и изучат современные решения по минимизации углеродного следа предприятий. В качестве примера экологичного и высокотехнологичного производства будет организована экскурсия в "Тольяттиазот".

Лабораторные занятия пройдут на базе ТГУ. Кураторами профильного курса станут преподаватели университета, руководителем — заведующий кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение", кандидат химических наук Сергей Соков.

Смена предполагает и мероприятия, связанные с физической активностью. Для участников запланированы зарядки с именитыми чемпионами региона и тренировки по легкой атлетике с представителями движения "Уралхим Run Factory".

По итогам "Зеленых технологий" школьники подготовят и защитят свои проекты, авторы лучших получат семь дополнительных баллов при поступлении на любое из направлений ТГУ.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "За последние три года сотрудничества "Тольяттиазота" и центра "ВЕГА" базовые знания специализированных программ "Умные удобрения" и "Зеленые технологии" получили более 100 старшеклассников образовательных организаций Самарской области. Новая смена даст новые возможности. В этот раз значительно расширена практическая составляющая курса, организованы тренинги от профессиональных коучей, а главное — будущие абитуриенты смогут получить преференции при поступлении в высшее учебное заведение, чтобы остаться жить и работать в родном регионе".