Образование Общество

Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс" 2025

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 2025. В соревнованиях приняли участие учащиеся школ в возрасте от 14 лет, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью и лица, имеющие ограниченные возможности здоровья, со всех регионов России.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Абилимпикс" — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы чемпионата — Министерство образования Московской области и Региональный Центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия — страна возможностей".

Отборочный этап прошли студент Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Евгений Иванов и школьница Ксения Саяпина, которая в процессе участия в Чемпионате стала студенткой колледжа. Они подтвердили высокий уровень профессионализма и заняли вторые места:

  • в компетенции "Массажист" среди школьников — Ксения Саяпина;
  • в компетенции "Массажист" среди студентов — Евгений Иванов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа:

"Проведение чемпионата такого высокого уровня предоставляет молодым специалистам уникальную платформу для демонстрации своих профессиональных навыков и выдающихся качеств. Это имеет огромное значение, поскольку такие соревнования не только позволяют участникам проверить свои силы, но и открывают новые горизонты для личностного и профессионального развития. Убеждён, что подобные мероприятия способствуют укреплению компетенций и стимулируют желание стремиться к высоким достижениям в своей области. Поздравляю конкурсантов нашего региона, которые наглядно подтвердили свой высокий уровень подготовки и стремление к лучшим результатам. Их успех является примером для подражания и вдохновляет других специалистов на дальнейшее совершенствование".

