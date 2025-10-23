"Т Плюс" подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ

Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии. Данный документ формируется ежегодно и включает в себя "дорожную карту" совместных мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для региональной энергетики.

"Технический университет всегда был кузницей кадров для энергокомпании. Сегодня благодаря реализации совместных проектов подготовка будущих энергетиков под запросы работодателя начинается уже со студенческой скамьи. В результате к нам на работу приходят грамотные специалисты, которым требуется минимальное время на адаптацию в коллективе", — поделился директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Многочисленные совместные инициативы доказали свою эффективность и включены в список мероприятий нового соглашения на 2026 год. В частности, у абитуриентов и студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ сохранится возможность заключать целевые договоры с последующим гарантированным трудоустройством в "Т Плюс". На данный момент в этом проекте участвуют свыше 50 студентов Политеха, а в следующем году состоится первый выпуск ребят, заключивших такие договоры.

"Подготовка целевых кадров под те задачи, которые существуют у "Т Плюс", — это сегодня тренд. Он развивается, его поддерживают многие вузы и предприятия. Мы хотим быть полезными нашему партнеру в этом направлении. Надеюсь, наши выпускники станут одними из лучших сотрудников предприятия", — отметил ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Реализация новой "дорожной карты" соглашения уже началась: директор Самарского филиала "Т Плюс" провёл открытую лекцию для студентов-теплоэнергетиков.