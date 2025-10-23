16+
Образование Общество

"Т Плюс" подписала соглашение о взаимодействии с СамГТУ

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и ректор Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Дмитрий Быков подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии. Данный документ формируется ежегодно и включает в себя "дорожную карту" совместных мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для региональной энергетики.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

"Технический университет всегда был кузницей кадров для энергокомпании. Сегодня благодаря реализации совместных проектов подготовка будущих энергетиков под запросы работодателя начинается уже со студенческой скамьи. В результате к нам на работу приходят грамотные специалисты, которым требуется минимальное время на адаптацию в коллективе", — поделился директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Многочисленные совместные инициативы доказали свою эффективность и включены в список мероприятий нового соглашения на 2026 год. В частности, у абитуриентов и студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ сохранится возможность заключать целевые договоры с последующим гарантированным трудоустройством в "Т Плюс". На данный момент в этом проекте участвуют свыше 50 студентов Политеха, а в следующем году состоится первый выпуск ребят, заключивших такие договоры.

"Подготовка целевых кадров под те задачи, которые существуют у "Т Плюс", — это сегодня тренд. Он развивается, его поддерживают многие вузы и предприятия. Мы хотим быть полезными нашему партнеру в этом направлении. Надеюсь, наши выпускники станут одними из лучших сотрудников предприятия", — отметил ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Реализация новой "дорожной карты" соглашения уже началась: директор Самарского филиала "Т Плюс" провёл открытую лекцию для студентов-теплоэнергетиков.

