Научно-образовательный центр "Инженерия будущего" завершает свою деятельность

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ о прекращении функционирования регионального научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Университеты Самарской области продолжат активно развиваться, участвуя в федеральных и региональных программах, а также в рамках научного центра мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС", созданного в 2025 году.

Решение о закрытии центра поддержали главы регионов-партнеров проекта: Пензенская область, Республика Мордовия, Тамбовская область, Республика Чувашия и Ульяновская область. Инициатива была одобрена членами наблюдательного совета НОЦ, включающего представителей научного и политического сообществ, руководителей государственных корпораций Роскосмос, Ростех и ведущих предприятий региона.

Закрытие центра состоялось после завершения отчетных процедур перед Минобрнауки России. Теперь регион сосредоточится на развитии собственной региональной стратегии научно-технических исследований, сотрудничестве университетов с предприятиями промышленности и внедрении инноваций исключительно в Самарской области. Это позволит повысить эффективность инвестиций и создать новые возможности для местных талантов и перспективных проектов.

Так, СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский госуниверситет являются участниками программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". В 2025 г. по итогам защиты проектов университеты получили федеральное финансирование: в рамках программы "Приоритет-2030" средства получили СамГМУ (460 млн руб.) и Самарский университет им. Королева (100 млн рублей). Тольяттинский государственный университет получил 100 млн руб. в рамках программы "Приоритет-2030" и 210 млн руб. в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Из областного бюджета на софинансирование проектов университетов в 2025 г. выделено 160 млн рублей.

В 2025 г. университеты региона стали победителями конкурсов Минобрнауки России: студенческое конструкторское бюро "ДвижОК" Самарского университета им. Королева победило в первом конкурсе студенческих конструкторских бюро по направлению "Студенческое конструкторское лидерство". Размер гранта составил 20 млн рублей. Самарской университет им. Королева вошел в число победителей конкурса на развитие Инжинирингового центра по двигателестроению в интересах ПАО "ОДК-Кузнецов" и получит из федерального бюджета 250 млн руб. на дооснащение производственных мощностей оборудованием селективного лазерного сплавления, средствами контроля качества производства, а также стендовой испытательной инфраструктурой. На софинансирование центра будет привлечено более 254 млн руб. за счет средств индустриальных партнеров.

Самарский государственный экономический университет (грант — 1 млн руб.) и Поволжский государственный университет сервиса (грант — 3 млн руб.) стали победителями IV Конкурса студенческих научных объединений.

Тольяттинский государственный университет стал победителем первого конкурса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественного приборостроения гражданского назначения. В 2025–2027 гг. университет получит более 162 млн руб. из федерального бюджета.

В мае 2025 г. научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС" (далее — НЦМУ), созданный Самарским университетом им. Королева, Тольяттинским госуниверситетом и Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем, стал победителем конкурса грантов в форме субсидий из федерального бюджета для государственной поддержки программ развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Ключевой целью деятельности НЦМУ является создание и внедрение инновационных технологий в области интеллектуального проектирования, комплексной безопасности беспилотных авиационных систем и разработки интеллектуальных приложений, способствующих эффективному и безопасному использованию БАС в различных отраслях экономики. На создание и развитие НЦМУ "Центр интеллектуальных БАС" будет направлено 1,8 млрд руб. с 2025 по 2030 год.

Индустриальные партнеры, обеспечивающие софинансирование: ООО "Транспорт Будущего", Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров (ВНИИЭФ).

Научные исследования в регионе активно поддерживаются губернскими премиями и грантами в области науки и техники в объеме 10,8 млн рублей. Лучшие проекты студентов и аспирантов получают поддержку в рамках областного конкурса "Молодой ученый", на выплаты победителям предусмотрено 8,3 млн рублей.

Все эти инициативы создают благоприятные условия для развития научных исследований, инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов в Самарской области.