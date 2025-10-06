МТС приглашает самарских студентов к участию в стипендиальной программе "Система"

Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд "Система" объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения. Победители конкурса получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт — пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта в различных отраслях экономики.

Стипендиальный конкурс "Система" направлен на поддержку мотивированной молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства.

В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из ведущих российских работодателей в данной отрасли. Номинация "Технологии для комфортной жизни" в партнерстве с МТС, призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных сервисов — в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников.

Подать заявку на участие в конкурсе "Система" можно до 10 ноября 2025 года на платформе "Лифт в будущее". Стипендиаты, отобранные по итогам конкурса, получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта. Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 000 руб. ежемесячно, а для студентов СПО — 10 000 руб. в месяц.

В прошлом сезоне стипендиального конкурса "Система" приняли участие 18 472 студента из 77 регионов России. Номинация "Технологии для комфортной жизни", поддерживаемая МТС, стала самой популярной среди соискателей — заявки на нее подали более трети участников конкурса.