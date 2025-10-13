16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области Независимая нефтегазовая компания поздравила школьников с началом учебного года Самарские ученые разработали цифровой "двойник" населения России При поддержке "Самаранефтегаза" реконструирована школа в селе Савруха В Самаре стартовал второй сезон регионального трека Научной премии Сбера

Образование Общество

Самарских преподавателей школ и учреждений СПО приглашают на вебинар по виртуальной реальности

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вебинар "Виртуальная реальность в образовании" состоится 14 октября, в 19:00. К участию приглашают школьных учителей, педагогов учреждений среднего профессионального образования, а также школьников и студентов. Эксперты российской компании VR Concept расскажут о технологии виртуальной реальности в реализации образовательных программ.

VR Concept является разработчиком суверенного 3D-движка, представляющего программную платформу для создания VR-проектов, тренажеров и игр. Этот проект поддержан Агентством стратегических инициатив. Он был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы экспертного совета АСИ в прошлом году на основании оценки масштабности, новизны, зрелости, актуальности, инвестиционной привлекательности и уровня проектного планирования.

Ключевая цель проекта — популяризация уроков в VR-формате для обучения естественным наукам школьников 7-11 классов, продвижение креативных и инженерных направлений — разработки игр, тренажеров, промышленного дизайна, а также распространение технологий цифровизации и обучение педагогов. Особенностью проекта является возможность присутствия в одном виртуальном пространстве одновременно учителя и всех учеников, что позволяет им видеть друг друга и изучать тему предмета совместно.

Во время проведения вебинара планируется раскрыть несколько ключевых тем. Речь пойдет о существующих возможностях VR для поддержки обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования; видах практических задач, решаемых при помощи технологии VR; а также о новых новые методических подходах, применяемых для эффективной адаптации материалов под разные уровни образования.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Видеотрансляция будет доступна и в ВК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2