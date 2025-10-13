Вячеслав Федорищев поручил уволить ответственного за борьбу с коррупцией

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил уволить Рената Валиуллина, возглавляющего министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Такое поручение он дал в понедельник, 13 октября, на оперативном совещании областного правительства.

"Есть наш коллега Валиуллин Ренат Рифович, он работал и продолжает работать пока еще в министерстве по контролю коррупции (небольшая ирония здесь есть). У нас была договоренность, что он уходит с этой работы 15 сентября, она не была выдержана. Прошу все материалы подготовить, все нарушения, которые были выявлены с точки зрения этого министерства, работы Ковалева Максима Владимировича, работы АНО, которое возглавлял товарищ Павел Селезнев, все материалы передавайте, пожалуйста, по инстанции за моей подписью. Никита Викторович (Зубко - заместитель председателя правительства области), вам такое поручение", - заявил губернатор.

Ренат Валиуллин занимает пост министра по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области с января этого года. Ранее сообщалось, что планируется объединить два министерства - по региональной безопасности и по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Максим Ковалев занимал пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, который покинул в июле этого года.

Павел Селезнев возглавлял АНО "Центр защиты инфраструктуры Самарской области", которое было создано в декабре 2024 года. Сейчас АНО находится в стадии ликвидации.