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Происшествия

В Самарской области ликвидировали Центр защиты инфраструктуры

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава правительства Самарской области Михаил Смирнов подписал постановление от 25 июля о ликвидации автономной некоммерческой организации "Центр защиты инфраструктуры Самарской области".

В официальном документе указано, что проконтролировать процесс ликвидации должно региональное министерство безопасности. Интересно, что возглавлял АНО Павел Селезнев. Он также был директором ООО "Принцип права", главой АНО "НИЦ "Информационные технологии", совладельцем ООО "Средневолжская трубно-механическая компания", ООО "ОКТАВА ДМ".

В ООО "Принцип права" бывшим совладельцем (совместно с Селезневым) значится Михаил Дудин. А в ООО "Средневолжская трубно-механическая компания" совладельцем являлся Алексей Звягинцев - подрядчик, упоминаемый при работах в рамках проекта "Оздоровление Волги" (реализация проекта позже вызывала нарекания). У ООО "Средневолжская трубно-механическая компания" была дочерняя компания - ООО "Куратор".

Нынешний совладелец ООО "Принцип права" (на двоих с Селезневым) - Людмила Дудина. Последняя была указана также совладельцем ООО "Ютек", ООО "Алекс-Консалт", ООО "Консалтинговый центр "Серебряный век".

Сам Павел Селезнев ранее работал в ФСБ. Согласно материалам суда, он незаконно покидал страну по "липовым" документам на имя Павла Елезина, хотя не должен был выезжать за границу в течение определенного периода после оставления службы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"). Судья Дмитрий Дерунов уголовное дело прекратил и назначил Селезневу-Елезину штраф в 200 тыс. отечественных рублей в пользу УФСБ по Самарской области.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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