Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора Самарской области

В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании кабинета министров в среду, 16 июля.

"Мы желаем Максиму Владимировичу всяческих успехов", — сказал губернатор.

По его словам, функции вице-губернатора будет исполнять Никита Зубко, который пока занимает должность заместителя председателя правительства Самарской области.

Никита Зубко начинал карьеру по окончании Самарского государственного университета в 2007 года с должности следователя прокуратуры Красноглинского района Самары. С 2007 по 2009 года он трудился следователем Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета. Позже работал на разных должностях.

С 2015 года Никита Зубко занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области, а в 2018 году стал прокурором Самары. В 2020 года его перевели на пост первого заместителя прокурора Рязанской области.

В июне Вячеслав Федорищев представил Никиту Зубко как своего нового помощника по работе правоохранительными органами. Вскоре стало известно о его повышении до заместителя председателя правительства Самарской области.