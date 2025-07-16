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Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора Самарской области

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании кабинета министров в среду, 16 июля.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Мы желаем Максиму Владимировичу всяческих успехов", — сказал губернатор.

Максим Ковалев родом из Севастополя. Служил в "Беркуте", затем — в МВД России и Росгвардии. Был участником СВО. В правительстве Самарской области работал с октября 2024 года. 

По его словам, функции вице-губернатора будет исполнять Никита Зубко, который пока занимает должность заместителя председателя правительства Самарской области. 

Никита Зубко начинал карьеру по окончании Самарского государственного университета в 2007 года с должности следователя прокуратуры Красноглинского района Самары. С 2007 по 2009 года он трудился следователем Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета. Позже работал на разных должностях.

С 2015 года Никита Зубко занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области, а в 2018 году стал прокурором Самары. В 2020 года его перевели на пост первого заместителя прокурора Рязанской области.

В июне Вячеслав Федорищев представил Никиту Зубко как своего нового помощника по работе правоохранительными органами. Вскоре стало известно о его повышении до заместителя председателя правительства Самарской области. 

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