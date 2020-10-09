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Прокурор Самары Никита Зубко переведен в Рязанскую область

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральная прокуратура сообщила о повышении Никиты Зубко. До недавнего времени он работал прокурором Самары. Сообщается, что Зубко стал первым заместителем прокурора Рязанской области.

Никита Зубко Начинал карьеру после окончания Самарского государственного университета в 2007 г. с должности следователя прокуратуры Красноглинского района Самары.

С 2007 по 2009 г. он трудился следователем Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета. Позже работал на разных должностях. С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области. А 19 февраля 2018 года стал прокурором Самары.

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