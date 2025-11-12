Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с организаторами XIII международного форума "Россия — спортивная держава", который состоялся в регионе с 5 по 7 ноября.

На встречу были приглашены руководители и сотрудники различных министерств региона, ведомств, структур, учреждений, организаций, задействованных в проведении масштабного международного события.

В форуме приняли участие более 5000 тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира. Культурная программа включила в себя свыше 60 мероприятий. В рамках спортивной программы состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума, а также провел в Самаре Совет по развитию физической культуры и спорта.

"Зная отклики о мероприятии от наших почетных гостей, всех гостей, которые приехали со всей страны и из-за рубежа, зная реакцию спортивного руководства страны, мы хотели бы всех поблагодарить, — сказал губернатор. — В основном были только очень позитивные отзывы. Это все ваша работа, поэтому огромное спасибо вам. Уверен, что руководство нам будет ставить задачи еще масштабнее. И мы сами себе такие задачи поставим. Я точно знаю, что в таком коллективе мы их вместе пройдем успешно".