Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с организаторами XIII международного форума "Россия — спортивная держава", который состоялся в регионе с 5 по 7 ноября.
На встречу были приглашены руководители и сотрудники различных министерств региона, ведомств, структур, учреждений, организаций, задействованных в проведении масштабного международного события.
В форуме приняли участие более 5000 тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира. Культурная программа включила в себя свыше 60 мероприятий. В рамках спортивной программы состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума, а также провел в Самаре Совет по развитию физической культуры и спорта.
"Зная отклики о мероприятии от наших почетных гостей, всех гостей, которые приехали со всей страны и из-за рубежа, зная реакцию спортивного руководства страны, мы хотели бы всех поблагодарить, — сказал губернатор. — В основном были только очень позитивные отзывы. Это все ваша работа, поэтому огромное спасибо вам. Уверен, что руководство нам будет ставить задачи еще масштабнее. И мы сами себе такие задачи поставим. Я точно знаю, что в таком коллективе мы их вместе пройдем успешно".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит