16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев встретился с организаторами XIII международного форума "Россия — спортивная держава" Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области В Самарской области создадут совет молодых специалистов отрасли АПК Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста В Самаре Вячеслав Федорищев подвел итоги форума "Россия – спортивная держава"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с организаторами XIII международного форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с организаторами XIII международного форума "Россия — спортивная держава", который состоялся в регионе с 5 по 7 ноября.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На встречу были приглашены руководители и сотрудники различных министерств региона, ведомств, структур, учреждений, организаций, задействованных в проведении масштабного международного события.

В форуме приняли участие более 5000 тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира. Культурная программа включила в себя свыше 60 мероприятий. В рамках спортивной программы состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума, а также провел в Самаре Совет по развитию физической культуры и спорта.

"Зная отклики о мероприятии от наших почетных гостей, всех гостей, которые приехали со всей страны и из-за рубежа, зная реакцию спортивного руководства страны, мы хотели бы всех поблагодарить, — сказал губернатор. — В основном были только очень позитивные отзывы. Это все ваша работа, поэтому огромное спасибо вам. Уверен, что руководство нам будет ставить задачи еще масштабнее. И мы сами себе такие задачи поставим. Я точно знаю, что в таком коллективе мы их вместе пройдем успешно".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30