Вячеслав Федорищев рассказал, что обсуждал с главой Газпрома

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на недавней встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером обсуждал вопросы погашения долгов и газификации в регионе. Подробности глава области раскрыл во вторник, 18 ноября, на оперативном совещании правительства.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Нами был согласован график погашения задолженности муниципальных образований в периметре Самарской области. Здесь все планы сформированы, бюджетом подтверждены, необходимо их довести до конца", — заявил глава региона, подчеркнув, что график есть и его необходимо соблюдать. 

Также, по словам Вячеслава Федорищева, в ходе встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, стороны вернулись к теме единого оператора газификации. 

"Я хочу напомнить правительству, что нами было принято решение на штабе по газификации Самарской области о том, что мы, как правительство, инициируем переход этого статуса к компании ПАО "Газпром". До настоящего момента это решение не выполнено", — отметил губернатор.

Глава региона поручил в течение двух ближайших недель провести очередной штаб по газификации, а администрации губернатора дал поручение проанализировать, почему решение штаба до сих пор не выполнено.

"Коллеги подтверждают не просто свою готовность, а заинтересованность в том, чтобы догазификация Самарской области шла более активными темпами. Равно как необходимо завершить работу по анализу того как сейчас эксплуатируются сети в трех районах Самарской области, переданные частному оператору и их дальнейшую судьбу. Я напоминаю, что мы этот анализ начинали проводить в январе, в мае этого года получили аналитический отчет, увидели в отчете, что средства, которые не были вложены в модернизацию сетей, за период составили порядка 2 млрд рублей. Увидели в этом неэффективность хозяйствования такого рода компаний. Здесь тоже работа не была доведена до конца. Необходимо завершать эту работу", — заключил Вячеслав Федорищев.

