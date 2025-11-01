16+
САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 1 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с Днем судебного пристава и 160-летием образования в России института судебных приставов.

Глава региона отметил, что приставы выполняют важную и очень ответственную работу, результаты которой влияют на экономическую ситуацию в Самарской области, на наполняемость областного бюджета, реализацию национальных проектов и региональных программ в экономике и социальной сфере.

"Обеспечивая неукоснительное исполнение требований закона, вы способствуете укреплению правовых основ государства, обеспечению установленного порядка деятельности судов. В этом вам помогают такие качества, как высокий профессионализм, принципиальность, настойчивость в решении поставленных задач", - сказал он.

Вячеслав Федорищев поблагодарил приставов за нелегкий, напряженный труд, верность традициям ветеранов службы, готовность активно перенимать их богатый опыт.

"Уверен, что вы и впредь будете честно, профессионально и бескомпромиссно выполнять свой служебный долг. Отдельная благодарность за поддержку, которую вы оказываете нашим героям, участникам специальной военной операции, и их семьям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Отечества!" - заключил губернатор.

