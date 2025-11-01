В субботу, 1 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с Днем судебного пристава и 160-летием образования в России института судебных приставов.
Глава региона отметил, что приставы выполняют важную и очень ответственную работу, результаты которой влияют на экономическую ситуацию в Самарской области, на наполняемость областного бюджета, реализацию национальных проектов и региональных программ в экономике и социальной сфере.
"Обеспечивая неукоснительное исполнение требований закона, вы способствуете укреплению правовых основ государства, обеспечению установленного порядка деятельности судов. В этом вам помогают такие качества, как высокий профессионализм, принципиальность, настойчивость в решении поставленных задач", - сказал он.
Вячеслав Федорищев поблагодарил приставов за нелегкий, напряженный труд, верность традициям ветеранов службы, готовность активно перенимать их богатый опыт.
"Уверен, что вы и впредь будете честно, профессионально и бескомпромиссно выполнять свой служебный долг. Отдельная благодарность за поддержку, которую вы оказываете нашим героям, участникам специальной военной операции, и их семьям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Отечества!" - заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит