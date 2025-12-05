Самарский губернатор: карту "Zа Победу" должны принимать в любом общественном транспорте

В пятницу, 5 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Самарской области.

Во время прямой линии к губернатору обратилась мать участника СВО. Она подняла важный социальный вопрос, требующий немедленного внимания и решений, - отказ в использовании карт "Zа Победу" в коммерческом транспорте.

"Ситуация недопустимая! Мы компенсируем всем транспортным компаниям выпадающие доходы, - отметил глава региона. - Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, - возмутился губернатор и поручил главе минтранса Артуру Абдрашитову создать "горячую линию" для оперативного решения этого вопроса.

Карта "Zа Победу" - это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет членам семей участников специальной военной операции право бесплатного и безлимитного проезда. Она дает возможность бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах, в городском наземном электрическом транспорте, метрополитене и пригородных поездах в пределах региона.