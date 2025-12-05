Самарский губернатор: карту "Zа Победу" должны принимать в любом общественном транспорте

В пятницу, 5 декабря, глава региона Вячеслав Федорищев в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Самарской области.
Во время прямой линии к губернатору обратилась мать участника СВО. Она подняла важный социальный вопрос, требующий немедленного внимания и решений, - отказ в использовании карт "Zа Победу" в коммерческом транспорте.
"Ситуация недопустимая! Мы компенсируем всем транспортным компаниям выпадающие доходы, - отметил глава региона. - Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо, - возмутился губернатор и поручил главе минтранса Артуру Абдрашитову создать "горячую линию" для оперативного решения этого вопроса.
Карта "Zа Победу" - это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет членам семей участников специальной военной операции право бесплатного и безлимитного проезда. Она дает возможность бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах, в городском наземном электрическом транспорте, метрополитене и пригородных поездах в пределах региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит