Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложения по усилению маршрутной сети общественного транспорта в Самарской области

В понедельник, 24 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Основные рассмотренные вопросы — о выполнении плана дорожных работ в 2025 году и основных задачах на 2026 год, а также работа по консолидации газораспределительных сетей в рамках исполнения поручения главы региона.

В начале совещания Вячеслав Федорищев сообщил о том, что три университета региона в следующем году получат на свое развитие более 1 млрд рублей по федеральной программе "Приоритет — 2030". Это три вуза области среди 87 университетов из 36 регионов страны: Самарский государственный медицинский университет, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский государственный университет. Средства будут направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры университетов, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, а также на организацию научных мероприятий.

"Мы продолжим поддерживать университеты-участники программы и за счет средств регионального бюджета. В следующем году предусмотрели в бюджете более 100 млн рублей на эти цели. Сильные университеты — это необходимое условие опережающего развития региона", — подчеркнул губернатор, отметив большую роль в работе над заявками Совета ректоров под руководством Геннадия Котельникова.

Переходя к первому вопросу повестки об итогах и планах дорожных работ, Вячеслав Федорищев отметил задачу системно повышать возможности дорожного фонда, совокупных средств, направляемых на ремонт и строительство новых дорог. Основной доклад представил заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

В 2025 год по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" было выполнено 70 объектов общей протяженностью 231 км — это 33 объекта региональной дорожной сети, 31 улица в Самаре и 6 в Тольятти. Также по нацпроекту велась работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы — установлены 159 детекторов транспорта. Кроме того, установлены 1561 камера фотовидеофиксации, до конца года завершат установку еще порядка 200 камер. В 2025 году отремонтировано 273 км дорог местного значения за счет средств областного бюджета в объеме 7, 4 млрд рублей. Также приведены в нормативное состояние 18 мостов.

По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" завершается строительство дороги 1,74 км в Исаклинском районе.

На 2026 год запланированы работы на 32 объектах региональной дорожной сети протяженностью 119 км, это в том числе 11 мостов. Объем субсидий муниципальным образованиям на ремонт дорог в 2026 году планируется довести до 8 млрд рублей.

Запланирована работа по двум крупным значимым для области объектам — это третий этап строительства мостового перехода "Фрунзенский" и реконструкция обхода г. Самары протяженностью 7,3 км.

Глава региона, заслушав данный доклад, поручил всем министерствам подготовить к 10 декабря проекты отчетов о деятельности за год.

"Как и в прошлом году, в конце года будет мероприятие вместе с Самарской областной думой — подведение итогов. Буду представлять отчет о деятельности правительства за 2025 год и по каждому из направлений будем давать оценки", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор обозначил основные принципы подготовки презентаций, которые будут размещены на сайте правительства: должны быть показаны измеримые значимые для людей показатели для каждого направления, с акцентом в том числе на районах, чтобы жители могли увидеть, какая была проведена работа у них в районе, и сопоставить с другими.

"Я напоминаю, что у правительства стоит задача к 2029–2030 годам вдвое увеличить объем средств относительно 2024 года, направляемых на ремонт дорог. Это расчет, который был сделан как минимально необходимый, чтобы привести дороги в нормативное состояние и выполнить задачу не только по нацпроекту, а в целом. Это ориентир. У нас бюджет крепкий, он растет. Необходимо коммунальное хозяйство, дороги и некоторые элементы инфраструктуры дофинансировать, туда направлять средства, не забывая про социальные обязательства и социальные объекты", — подчеркнул глава региона.

Также Вячеслав Федорищев обратил внимание Виталия Шабалатова на необходимость учитывать заявки районов на ремонт небольших мостовых сооружений при подготовке программы ремонта мостов, и приводить в порядок не менее пяти в год.

Еще один вопрос повестки оперативного совещания — о консолидации газораспределительных сетей на территории Самарской области. Глава региона акцентировал внимание на исполнении поручений, данных по итогам заседания штаба по газификации в декабре 2024 года.

"Правительству Самарской области было поручено инициировать возврат сетей газораспределения, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании у ООО "СВГК", и разработать дорожную карту по передаче сетей газораспределения специализированной организации", — сказал Вячеслав Федорищев.

В своем докладе министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань представил детализированную структуру газораспределительного комплекса. В настоящее время в регионе функционируют три газораспределительных организации: ООО "Газпром газораспределение Самара", ООО "СВГК", ОАО "Сызраньгаз". Общая протяженность сетей Самарской области составляет около 28 852 км.

Виталий Брижань в своем выступлении также обозначил ключевые законодательные критерии для определения регионального оператора газификации. В их числе — владение на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями, общая протяженность которых является наибольшей, а также наличие наибольшего количества заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке газа его потребителям, обеспечение технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. Кроме того, министр представил основные мероприятия дорожной карты по переходу к другой специализированной организации.

Как отметил Виталий Брижань, по поручению губернатора проведен выездной документальный и технический аудит объектов сетей газораспределения в Ставропольском, Волжском и Красноярском районах, в ходе которого инвентаризировано 578 объектов общей протяженностью 531,17 км и выявлен ряд нарушений в эксплуатации.

Вячеслав Федорищев дал неудовлетворительную оценку темпам проводимой работы, указав на отсутствие динамики, и поручил представить сжатый план действий для рассмотрения в рамках ближайшего заседания регионального штаба по газификации.

Губернатор дал поручение инициировать обращение к компании "Газпром" об упрощенном корпоративном решении принимать участие, в рамках действующего законодательства, в процедуре передачи в аренду или иное владение муниципальных и региональных газораспределительных сетей. В случае необходимости — подготовить обращение в минэнерго России для рассмотрения на федеральном уровне данного перехода. "И ведите работу гораздо более интенсивно", — подчеркнул глава региона.

Губернатор также поручил заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять данную работу на контроль и помогать отраслевому министерству.

В завершение совещания традиционно были рассмотрены обращения граждан. В поле зрения — как уже отработанные по поручению главы региона, так и недавно поступившие через соцсети и лично главе региона через мессенджер MAX.

Так, в Самаре на улице Аэродромной установили новую лестницу и пандус для людей с ограниченными возможностями, которого раньше не было. С проблемой обращались местные жители. Кроме того, здесь установили павильон остановки общественного транспорта. На автодороге г. Новокуйбышевск — п. Речников полностью подключено освещение на двух участках, включая поворот на поселок Гранный.

В Сызранском районе в поселке Балашейка ликвидирована несанкционированная свалка.

Жительница Новокуйбышевска сообщила губернатору о проблемах на маршруте № 492, который следует в Самару и время ожидания которого достигало 1,5 часа. Министр транспорта Самарской области Артур Абдрашитов доложил о решении этого вопроса и пояснил, что сбой в работе маршрута 14 ноября был связан с одновременным выходом из строя нескольких автобусов — на линию вышли не все, что привело к увеличению интервалов. В настоящее время министерство установило за работой перевозчика особый контроль.

Также министр отметил: еще один маршрут Самара — Новокуйбышевск — № 127 — с 1 января 2026 года будет переведен на регулируемый тариф. Это позволит увеличить количество автобусов на линии с 9 до 13, что сократит интервалы движения и повысит надежность транспортного сообщения с Новокуйбышевском.

Губернатор обратил внимание, что это не единственное обращение по теме общественного транспорта. Он поручил министру суммировать все заявки от жителей, поступившие через разные источники, и предложить совместно с Виталием Шабалатовым решения, которые помогут усилить маршрутную сеть в 2026 году.

Также жители нескольких домов Самары обратились с жалобами на неудовлетворительную работу управляющей компании (УК) "Грас". На совещании ситуацию разобрали вместе с руководителем Государственной жилищной инспекции Александром Боровковым. По его словам, сейчас отмеченные жителями нарушения устранены, деятельность этой УК взята на контроль. Он доложил, что к недобросовестным УК принимаются меры: их штрафуют и снимают их с обслуживания домов, аннулирование лицензии возможно по решению суда. Губернатор подчеркнул, что работу с недобросовестными УК надо ужесточать, и поручил зампреду Виталию Шабалатову оказать содействие ГЖИ в этой работе.