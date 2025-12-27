Максим Меделяев о поддержке участников СВО: губернатор задал высокий темп работы для региона

В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития региона в 2025 году. Особое внимание было уделено вопросам сохранения и наращивания мер социальной поддержки, в том числе комплексной поддержки участников СВО и их семей.

"Сегодня в регионе действует 47 мер поддержки для участников СВО, для их семей, число мер увеличилось, и работа в этом направлении продолжается. В первую очередь это возможность получения образования. Я сейчас сам воспользовался такой мерой поддержки и получаю образование. Также существенной поддержкой является создание условий для занятий ветеранов СВО спортом, это и реабилитация, и социализация", — отметил Максим Меделяев, ветеран СВО, участник "Школы героев".

Также Максим Меделяев отметил высокий темп работы, который задал губернатор для региона, для всей команды правительства.