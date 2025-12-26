Вячеслав Федорищев: на расселение непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году. Большое внимание в своем докладе глава региона уделил развитию транспорта, сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и экологии.

"Одной из самых ключевых и болевых точек нашего региона были инфраструктурные ограничения. Наибольшее количество обращений граждан поступало по развитию транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году мы выполнили план по обновлению пассажирского общественного транспорта, который мы с вами утвердили в прошлом году", - сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, что всего поставлено 234 автобуса в Самару, Тольятти, Чапаевск и Кошкинский район для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 40 односекционных трамвайных вагонов в Самару, а также капитально отремонтированы три вагона метро в Самаре. До конца года запланирована поставка еще 22 автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти и 23 автобусов для межмуниципальных перевозок.

Общий объем дорожных работ в регионе составил почти 550 км. В декабре 2025 года завершено строительство и открыто движение на участке магистрали "Центральная" в Самаре от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная г. Самары" протяженностью 14 км.

"Продолжается строительство станции метро "Театральная" в Самаре. В следующем году мы завершим реализацию этого проекта. В начале 2027 года станция откроет свои двери для всех жителей и гостей города", - сообщил губернатор.

Также руководитель области отметил, что в 2025 году завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту семи объектов водоснабжения и теплоснабжения в пяти муниципальных районах. "В результате более чем 12 тыс. человек обеспечены качественными услугами водоснабжения и теплоснабжения", - добавил губернатор. Введены в эксплуатацию шесть объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Построены три котельные в Жигулевске. Около семи тысяч домовладений обеспечены технической возможностью для газификации, подключены к газу более 5,5 тысячи домовладений.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона благоустроены все запланированные общественные и дворовые территории - 244 единицы. Реализованы четыре проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Отрадном, Октябрьске, Чапаевске.

"Реализуем проект "Народный бюджет Самарской области". В 2025 году на его реализацию направлено вдвое больше бюджетных средств, чем в 2024 году. Поддержано более 280 инициатив граждан во всех муниципальных образованиях региона", - отметил губернатор.

Говоря о расселении граждан из аварийного жилфонда, Вячеслав Федорищев сообщил, что в этом году на расселение граждан из непригодного жилья потрачено более 4,5 млрд рублей, что позволило завершить программу расселения жилья, признанного таковым до 2017 года, и начать новую программу по жилью, признанным аварийный после 2017 года. "Нам удалось привлечь более 2,4 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета на 2025-2027 годы", - подчеркнул руководитель области.

Экология - еще одна тема сегодняшнего доклада главы региона. В 2025 году разработано пять проектов по строительству и ремонту гидротехнических сооружений и расчистке водных объектов в Пестравском, Большеглушицком, Нефтегорском, Исаклинском, Сызранском районах, в Сызрани, ведутся работы еще по четырем проектам. Завершены работы по капремонту гидротехнического сооружения в Сергиевском районе в целях обеспечения защищенности от подтопления.

Вячеслав Федорищев отметил, что начат ремонт переливной плотины в Пестравском районе, что обеспечит качественную работу водозаборов более чем для 6 тыс. человек. Выполнен первый этап работ по расчистке участков русла реки Сызранки, что создаст благоприятные условия проживания почти для 60 тысяч человек в Сызрани. Для повышения качества жизни почти 90 тысяч самарцев завершены мероприятия по расчистке 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик в пределах жилого района Волгарь в Самаре.

В рамках работы по обращению с отходами во всех муниципальных образованиях завершены все запланированные работы по закупке мусоросборников, ремонту и устройству новых контейнерных площадок.

"Вместе с тем задачи здесь еще остаются. Мы имеем один из ключевых приоритетов - это более гармоничное развитие с точки зрения экологии", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.