Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем спасателя работников и ветеранов спасательных служб

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов спасательных служб с Днем спасателя РФ.
"Уважаемые работники и ветераны спасательных служб, поздравляю вас с профессиональным праздником и 35-летием со дня образования МЧС России.
В вашем ведомстве служат специалисты разных профилей, и всех их объединяет готовность в любую минуту прийти на помощь. Сотрудники МЧС, зачастую рискуя своей жизнью, обеспечивают безопасность наших граждан.
В сложнейших условиях вы помогаете пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, решаете задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В нынешней непростой оперативной обстановке ваш вклад в обеспечение безопасности на территории Самарской области невозможно переоценить.
Особой признательности заслуживает ваша работа в зоне проведения специальной военной операции.
Дорогие друзья, благодарю вас за высочайший профессионализм, мужество и самоотверженность. Спасибо ветеранам ведомства, которые передают свой бесценный опыт новому поколению спасателей. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!" - сказал губернатор.
