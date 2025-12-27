Виктор Казаков: "Новые подходы к решению экономических, финансовых задач и кадровой политике дают свои результаты"

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги социально-экономического развития региона в 2025 году. В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Госдумы и депутаты Самарской губернской думы, представители общественности.

Депутат Госдумы от Самарской области Виктор Казаков отметил, что доклад его впечатлил. Он подчеркнул: "Та работа, которая была проделана в этом году, отразится на ситуации в Самарской области в дальнейшем".

Он добавил, что заметны новые подходы к решению экономических, финансовых задач и кадровой политике. Появляются свежие идеи, приходят новые люди, а это всегда дает импульс для движения вперед.

В ходе доклада глава региона обозначил и ключевые задачи. Нужно заранее готовить специалистов и формировать кадровый резерв, а также учитывать мнение жителей Самарской области при планировании дальнейшей работы.

"Уверенность, с которой озвучены задачи и планы на 2026 год, основана на реальных успехах уходящего года и четком понимании приоритетов", — подытожил эксперт.