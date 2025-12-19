Вячеслав Федорищев: "Утром была совершена атака БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти"

В пятницу, 19 декабря, губернатор Самарской области в мессенджере МАХ сообщил, что рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти.

"Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы. На территории области введен режим "Ковер", прокомментировал глава региона и призвал сохранять спокойствие и бдительность.

Позже глава Тольятти Илья Сухих в своем телеграм-канале отметил, что беспилотная атака была совершена "на одно из предприятий в городе".

"Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Угроза для населения отсутствует. Прошу жителей быть бдительными, не поддаваться панике и сохранять спокойствие!" — призвал мэр Тольятти.

Напомним, в минобороны сообщили, что над Самарской областью было сбито шесть беспилотников. Режим "Ковер" в аэропорту Курумоч действует с 5:40. Также в утром пятницу, 19 декабря, "в целях обеспечения безопасности водителей" временно ограничили движение по трассе "Обход Тольятти".