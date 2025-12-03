16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отправить обращение на прямую линию с губернатором Самарской области можно через МАХ Губернатор Федорищев посетил новую поликлинику в Смышляевке Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке Вячеслав Федорищев открыл движение по магистрали "Центральная" Вячеслав Федорищев поздравил работников органов юстиции с Днем юриста

Губернатор Власть и политика

Губернатор Федорищев посетил новую поликлинику в Смышляевке

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки посетил новую поликлинику в пос. Смышляевка. Глава региона оценил качество объекта, построенного по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области". Новый объект здравоохранения является подразделением Волжской районной клинической больницы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Поликлиника начала принимать пациентов в конце ноября текущего года, рассчитана на 1062 посещения в смену. Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на четырех этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В здании также будут работать отделение функциональной диагностики, отделения эндоскопических методов исследования, физиотерапии, реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностическое отделение.

По словам главного врача ГБУЗ СО "Волжская районная клиническая больница" Сергея Братко, это большая многопрофильная поликлиника, и ввиду ее расположения на стыке Самары и Волжского района ожидается, что к ней будут прикрепляться большое количество жителей. Сейчас штат врачей и медсестер укомплектован, он будет расширяться по мере роста числа прикрепленного населения.

Губернатор осмотрел отделения поликлиники, пообщался с медицинским персоналом и посетителями.

"Важнейшая поликлиника для территории — очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тысяч человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тысяч жителей. Все необходимые врачи работают, — отметил Вячеслав Федорищев. — Плюс объект построен по всем нормативам бережливой поликлиники, то есть здесь правильно разведены потоки посетителей, разделены входы в отделения. Сейчас прошли буквально всю больницу — очень комфортно".

Глава региона подчеркнул, что строительство новых объектов здравоохранения и капремонт существующих будет вестись также в соответствии с принципом бережливой поликлиники.

В 2025 г. в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" завершается капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, ведется строительство более 70 новых модульных объектов здравоохранения. На финальной стадии находятся работы по новой детской поликлинике в Самаре (ул. Панова\Часовая\Ерошевского). Медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, обновляется автопарк.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4