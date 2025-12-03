Жителям региона с ОВЗ вручили именные премии губернатора Самарской области

В среду, 3 декабря, в "СамАрте" состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В ходе него отметили жителей региона с ОВЗ, добившиеся успехов в различных сферах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Международный день инвалидов — это напоминанием о безграничных возможностях человека, о его стойкости перед трудностями: "В этот день мы по традиции чествуем тех, кто по праву считается примером жизнелюбия и огромной силы духа. Кто преодолел все страхи и сомнения, обрел непоколебимую веру в себя".

Во время торжественной церемонии именными премиями губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов наградили жителей региона самых разных возрастов и профессий, с разными судьбами, но всех их объединяет активная жизненная позиция, целеустремленность и любовь к своей родине.

"Сегодня здесь собрались именно такие люди. Вы осваиваете различные профессии, покоряете творческие вершины, совершенствуетесь в общественной и научной деятельности, достигаете спортивных высот", — сказал губернатор.

В 2025 г. спортсмены из Самарской области завоевали 336 медалей на всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта. А на 25-х летних Сурдлимпийских играх, завершившихся на прошлой неделе, самарские спортсмены завоевали восемь медалей, из них пять золотых.

Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Вы обеспечиваете условия их реабилитации, социализации и жизнеустройства, создаете безбарьерную среду. Вы помогаете детям, взрослым, гражданам старшего поколения, защитникам отечества. Наша общая задача в тесном взаимодействии обеспечить полноправное участие всех жителей Самарской области в общественной жизни, сделать мир без барьеров во всех сферах деятельности. Это один из приоритетов правительства Самарской области. Мы продолжаем работу в этом направлении", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Регион активно продвигает новые социальные сервисы и совершенствует многопрофильную реабилитационную помощь, развивает систему образования, расширяет возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционными в регионе стали инклюзивные мероприятия, в том числе всероссийского и межрегионального масштаба. Например, это балы, идея которых зародилась в Самарской области и теперь переросла в федеральный проект. Инклюзивный городок форума "Иволга" в этом году принял на своей площадке гостей из 18 регионов страны.

Ежегодно зрителей радует специализированный театральный фестиваль "Созвездие". В регионе проводятся многочисленные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельно глава региона отметил защитников отечества: "Восхищаюсь нашими героями, которые храбро выполняли боевые задачи, отстаивали интересы родины. Вернувшись домой, они продолжают трудиться во благо нашей земли, помогают другим, воспитывают молодое поколение, прославляют регион своими достижениями и талантами".

Также были награждены победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".