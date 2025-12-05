16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев назначил ответственных за решение проблем с. Сосновый Солонец Губернатор Самарской области пообещал вводить 100 новых спортобъектов ежегодно Губернатор Вячеслав Федорищев: "Будем расширять программу капремонта больниц и поликлиник" Самарский губернатор: карту "Zа Победу" должны принимать в любом общественном транспорте Жители Самарской области спросили Вячеслава Федорищева о транспорте и ремонте дорог

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев назначил ответственных за решение проблем с. Сосновый Солонец

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На прямой линии с жителями Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев дал оперативное поручение по решению проблем села Сосновый Солонец Ставропольского района. Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения.

Фото: Иван Макеев

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ региона Виталию Брижаню совместно с главой Ставропольского района Вячеславом Киреевым немедленно выехать на место для проработки ситуации.

Как отметила заявительница, водопровод, проложенный в 1972 г., изношен на 90%, требуют замены водонапорные башни, а четыре существующие скважины не справляются с нагрузкой, особенно в летний период. "Несмотря на то, что есть и другие вопросы, по нашей действующей больнице ФАП, неработающей почте, отсутствию транспортного сообщения по Самарской Луке, самое главное для нас сегодня — это вода. Очень надеемся на вашу помощь", — обратилась она к главе региона.

Министр ЖКХ Виталий Брижань доложил, что на 2026 г. в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" уже запланирован ремонт 1,7 км сетей в селе. Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачу сверить эти планы с реальным положением дел на месте.

"Здесь нужно внимательно сопоставить те планы, которые были подготовлены, с жизнью, вместе с главой посмотреть комплексно на ситуацию. В таком формате проведите работу и после этого в понедельник на оперативном совещании доложите о том, какие решения необходимо принять дополнительно", — указал губернатор.

Главе района Вячеславу Кирееву поручено отработать остальные озвученные вопросы, включая работу ФАПа, почты и транспортного сообщения. "Возьмите своих коллег из администрации, встретьтесь с заявительницей, в целом поговорите с жителями, что их еще волнует, и также на оперативном совещании доложите", — поручил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4