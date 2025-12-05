Авито Работа: в Самарской области сфера тяжёлого машиностроения — наиболее высокооплачиваемая

Примерно 39% всех вакансий в отрасли тяжёлого машиностроения, опубликованных в Самарской области осенью 2025 года, предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100 тыс. руб/мес. По этому показателю отрасль заняла лидирующие позиции в регионе. Такие данные предоставили аналитики Авито Работы.

Рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы 1–3 года и составлен на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий. В выборку не вошли вахтовые позиции, а также вакансии в сфере информационных технологий, поскольку уровень зарплатных предложений для IT-специалистов в значительной степени зависит от грейда соискателя. При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник — это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков. Кроме того, работодатели часто указывают в описании вакансий диапазон зарплат с учетом максимальных значений, поэтому фактическая заработная плата может отличаться от средних показателей.

Сфера добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых заняла второе место в рейтинге: около 37% всех вакансий, размещенных в отрасли этой осенью, предусматривали средние зарплатные предложения от 100 тыс. руб/мес и выше.

Сфера производства электроники и бытовой техники замыкает тройку лидеров в регионе — здесь 35% от всех предложений в отрасли пришлось на вакансии со средними предлагаемыми зарплатами от 100 тыс. руб/мес и выше.

Сферы деятельности с наибольшей долей вакансий со средними зарплатными предложениями свыше 100 000 руб/мес по России в целом, осень 2025

Сфера деятельности Доля высокооплачиваемых вакансий от общего числа предложений о работе в сфере по России, %, осень 2025 Производство электро- и оптического оборудования 52% Тяжелое машиностроение 43% Транспортное машиностроение 37% Производство электроники и бытовой техники 33% Производство промышленного оборудования и станков 33% Строительство промышленных и инфраструктурных объектов 31% Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 30% Ремонт и отделка помещений 29% Управление транспортной инфраструктурой 26% Производство непродовольственных потребительских товаров 25%

Этой осенью по всей России доля вакансий, где работодатели указывают зарплаты от 100 тыс. руб/мес и выше, достигла 14% от общего числа размещенных на платформе объявлений.

"Наибольший рост числа вакансий со средними предлагаемыми зарплатами свыше 100 тыс. руб/мес отмечен в Крыму (+94% за год), Рязанской (+75%) и Орловской областях (+73%). В Рязанской области это напрямую связано с запуском новых производств и развитием инфраструктуры: в регионе на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей, предусматривающих создание индустриального парка, агропромышленного комплекса и научно‑технологического центра, а также строительство дорог и инженерных сетей для поддержки новых производств. В других регионах также активно реализуются проекты по развитию производства, инициируются новые инфраструктурные проекты, что сказывается на росте зарплатных предложений для новых сотрудников, особенно для специалистов складской логистики и промышленных рабочих", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.