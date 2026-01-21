Российский телеком укрепил позиции в рейтинге лучших работодателей страны

Сервис HeadHunter представил итоги рейтинга работодателей России за 2025 год. В первую десятку вошел МегаФон, став единственным представителем телекоммуникационной отрасли в топ-10. Согласно отчету, оператор продемонстрировал положительную динамику и улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим периодом.

Рейтинг работодателей России HeadHunter ведёт с 2010 года. Результат участников складывается из eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и оценок соискателей, а также HR-анкетирования самой компании.

Оператор занял восьмую строчку рейтинга среди организаций с численностью сотрудников более пяти тысяч человек. Ключевым индикатором позитивных изменений стал рост индекса лояльности сотрудников (eNPS): за последний год показатель увеличился на 26 пунктов. Этому способствовала цифровизация HR‑процессов: интеллектуальные роботы-помощники, цифровой коллега для сотрудников розницы "Ежедневный герой", бесшовные self‑сервисы и специализированные AI-инструменты, которые снимают рутинные задачи, позволяют сфокусироваться на стратегических целях и персональном развитии.

"Наше место в рейтинге HeadHunter — закономерный результат работы последние несколько лет. Мы успешно сочетаем технологический драйв с важными социальными смыслами. Именно баланс инноваций и внимания к человеку делает МегаФон привлекательным для работы, профессионального роста и обеспечивает стабильность кадрового состава: более 50% вакансий закрываются за счет внутренних переводов. Значит, сотрудники видят перспективы своего развития с нами, а выстроенные системы признания и персональные треки развития помогают каждому расти вместе с бизнесом", — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

Системный подход к HR‑бренду ранее отразился и в признании на уровне ведущих отраслевых рейтингов в 2025 году: оператор удостоен группы "платина" в рейтинге Forbes, а также первой группы в рейтинге РБК.