Занятость Экономическая политика

Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" вошёл в финал федерального Рейтинга работодателей России

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" стал финалистом Рейтинга работодателей России по итогам 2025 года, заняв 531 место среди средних компаний. В Самарской области в рейтинг вошли 28 компаний, и "Глобал Вижн" оказался в числе 13 финалистов в своей категории.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

"Глобал Вижн" работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2012 года. В Самаре холдинг реализует один из крупнейших проектов комплексного развития — макрорайон "Амград" площадью 185 гектаров. На территории построено и введено в эксплуатацию 2 675 квартир общей площадью более 104 тыс. м², а ожидаемое население района составит около 36 тыс. человек. Кроме того, в Самаре компания управляет торговыми комплексами Амбар и LETOUT.

В 2025 году "Глобал Вижн" начал проектирование комплексного развития территории в Челябинске.

Помимо девелоперской деятельности, "Глобал Вижн" активно реализует социальные и благотворительные инициативы. В 2021 году была создана АНО "Вольга", которая поддерживает семьи участников СВО, благотворительные фонды и культурные организации.

Попадание в финал федерального Рейтинга работодателей подтверждает привлекательность холдинга как работодателя, где стратегическое развитие бизнеса сочетается с вниманием к команде и обществу.

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

