Занятость Экономическая политика

Кадровый центр подвел итоги взаимодействия с работодателями Самарской области

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В кадровом центре "Работа России" Самары и Волжского района состоялось итоговое заседание Клуба работодателей. Клубы объединяют работодателей Самарской области для взаимодействия, обмена практиками, обсуждения ситуации на современном рынке труда, изменений в законодательстве и реализации программ занятости.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

"Все больше внимания в работе органов службы занятости уделяется помощи предприятиям в подборе кадров, обучению сотрудников под потребности предприятий, — прокомментировала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Поэтому так важно выстроить максимально эффективное взаимодействие с работодателями, с их кадровыми службами, постоянно информировать о возможности получить меры поддержки, к примеру, при трудоустройстве социально уязвимых категорий граждан".

Участники встречи обсудили результаты совместной работы в рамках государственных программ и активное участие в мероприятиях по подбору персонала.

"Кадровый центр "Работа России" Самары и Волжского района не только эффективно подбирает персонал для предприятий, но и выступает оператором ключевых региональных и федеральных программ поддержки занятости, своевременно информируя работодателей о новых возможностях и изменениях в законодательстве", — отметила председатель Клуба работодателей, директор управления по персоналу и PR завода "Самарский Стройфарфор" Ольга Моржицкая.

От министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области ООО "Самарский Стройфарфор" вручен памятный знак "Социальный партнер года" за вклад в реализацию государственной политики в сфере социально-трудовых отношений. Предприятие стабильно выполняет квоты по трудоустройству сотрудников с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО, а также активно реализует программу по трудоустройству подростков.

Кадровый центр "Работа России" организует и проводит мероприятия с участием работодателей. В их числе — специализированные ярмарки вакансий, дни предприятий, мобильные рекрутинговые выезды, а также работа профильных клубов и профориентационные мероприятия для различных категорий граждан.

Александр Митюхин, директор кадрового центра "Работа России" Самарской области, подвел итоги работы: "2025 год стал показательным в части консолидации Кадрового центра и бизнеса. Более 20 тысяч трудоустроенных граждан, успешная реализация адаптационных и образовательных программ — это наш общий результат. Мы благодарим всех работодателей за доверие и активную позицию. В приоритете на будущий год — дальнейшее расширение инструментов поддержки, персонализация программ под запросы ключевых отраслей и усиление работы по привлечению кадров в регион".

Работодатели высоко оценили результаты сотрудничества, подтвердив, что активное взаимодействие с Кадровым центром "Работа России" является важным инструментом для решения кадровых вопросов.

