16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа: в растениеводстве число вакансий в 2025 году увеличилось вдвое Авито Работа представила аналитику рынка труда в страховании и недвижимости Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России У опыта нет возраста: как Т2 превратила службу поддержки в карьерную площадку для специалистов 50+ Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: в растениеводстве число вакансий в 2025 году увеличилось вдвое

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Число вакансий для работников сельского хозяйства в России увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, самая популярная вакансия — агроном. Авито Работа и селекционно-семеноводческая компания RUSEED провели совместное исследование ситуации с кадрами в российском растениеводстве в 2025 году. Аналитики изучили спрос и предложение на рынке, составили картину востребованных профессий, условий труда и необходимых работодателям навыков кандидатов.

В первом полугодии 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Среднее зарплатное предложение увеличилось на 16% до 72 тыс. руб/мес. В топ округов с наибольшей динамикой прироста этого показателя вошли ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%).

Активнее всего в отрасли стали искать агрономов — число вакансий на сервисе для них выросло на 35% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 100 тыс. руб/мес (для специалистов базовой квалификации). Диапазон зарплатных предложений на данной позиции составляет от 60 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от региона и квалификации. Больше всего работодатели готовы платить узким специалистам, например, агрономам в сфере семеноводства, которые имеют навыки работы с программами и онлайн-платформами. Цифровые компетенции все чаще являются обязательными для кандидатов.

Аналитики отмечают, что рост спроса на агрономов обусловлен расширением сельхозпроизводства, внедрением новых технологий и необходимостью повышения урожайности. Работодатели активно конкурируют за кадры, увеличивая зарплаты. Так, в Сибирском федеральном округе среднее зарплатное предложение для агрономов выросло на 50%, на Урале — на 48%, в Южном федеральном округе — на 22%.

Востребованными остаются и офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. По этим вакансиям также отмечается рост предлагаемой оплаты по сравнению с предыдущим годом. Среднее зарплатное предложение для менеджера по продажам в растениеводстве на Авито Работе составляет 90 тыс. рублей, логиста — 83 тыс. рублей.

Кадровый вызов в отрасли решают за счет расширения границ найма и гибкой системы привлечения специалистов всех возрастов. В исследуемый период на 45% увеличилось число вакансий агрономов для студентов с различными вариантами занятости. Наибольший рост средних зарплатных предложений для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Все чаще работодателей интересуют кандидаты с цифровыми компетенциями, которые умеют работать с программами и платформами, в том числе использующими искусственный интеллект. Это следствие цифровизации отрасли, в частности, внедрения технологий точного земледелия и машинного зрения в селекционный и семеноводческий процессы.

По данным опроса работодателей отрасли, востребованными также являются научные и исследовательские кадры — ученые, исследователи в области селекции. Это специальности на стыке с фармацевтикой и биотехом, поэтому за таких специалистов идет межотраслевая конкуренция. Чтобы выиграть ее, необходимо популяризировать аграрные профессии на уровне школьников и студентов, чем активно занимаются большинство крупных работодателей отрасли.

В ходе исследования аналитики изучили также мотивацию работников агропромышленного комплекса. По данным опроса сотрудников компании RUSEED, главный мотивирующий фактор для 48% опрошенных — интерес к сельскому хозяйству в целом, для 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, для 12% — желание принести пользу стране.

"Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли", — отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

"За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно в условиях дефицита. Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Наконец, стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами", — комментирует управляющий директор "Авито Работа" Антон Уваров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30