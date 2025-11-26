Регистрация на портале "Работа России" — эффективный инструмент для работы с кадрами

Портал "Работа России" — современный цифровой ресурс для работодателей и соискателей. Платформа открывает новые возможности для эффективного подбора персонала, развития бизнеса и получения мер поддержки. При этом все услуги предоставляются бесплатно.
С помощью платформы работодатели могут:
— найти сотрудников: можно создавать вакансии, изучать резюме соискателей, выбирать подходящих кандидатов на свою вакансию, отправлять приглашение на собеседование, получать уведомления о новых резюме в базе. При необходимости можно получить помощь в подборе сотрудников от центра занятости;
— вести кадровый электронный документооборот на базе портала "Работа России" и получить доступ к рабочим документам онлайн через личный кабинет;
— подать заявление на получение субсидии за трудоустройство молодежи и иные меры государственной поддержки;
— найти шаблоны заявлений и документов, которые могут понадобиться при работе;
— получить меры поддержки, приглашения на проводимые органами службы занятости населения;
— расширить возможности работы с молодежью посредством размещения предложений о целевом обучении, стажировках и практиках и многое другое.
Инструкцию по регистрации на портале "Работа России" можно найти по ссылке, также на платформе есть раздел "Вход, регистрация и назначение ролей", где собраны ответы на основные вопросы.
По всем возникающим вопросам по регистрации на портале можно обратиться в:
— контакт-центр службы занятости населения по Самарской области
по телефону 8 (800) 302-15-44;
— территориальные центры занятости населения;
— управляющий центр занятости населения по телефон 8 (846) 263-70-60
доп. 50-03 и доп. 50-59;
— министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону 8 (846) 263-70-43.
