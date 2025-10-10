16+
Занятость Экономическая политика

В саду и огороде: в Самарской области вырос спрос на разнорабочих

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Подработка и Авито Услуги подвели итоги дачного сезона. Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за 3 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, что среднее предлагаемое вознаграждение для разнорабочих выросло почти в 1,5 раза (+48%) и составило 59 681 руб/мес при частичной занятости.

Лидером среди регионов по росту среднего предлагаемого вознаграждения для разнорабочих стала Самарская область — здесь доход таких специалистов вырос более чем в 1,5 раза (+52%) и составил в среднем 64 042 руб/мес при частичной занятости. На втором месте — Свердловская область с приростом в 1,5 раза (+50%) до 75 025 руб/мес. Третью строчку занимает Краснодарский край, где в среднем доход разнорабочих увеличился на треть (+32%) и составил 70 715 руб/мес при неполной занятости.

Рост доходов разнорабочих может быть связан с сезонным увеличением спроса на услуги таких специалистов. По данным Авито Услуг, жители Самарской области стали больше интересоваться работами по озеленению и уходом за загородными участками.

Дискование почвы (ее разрыхление после вспашки или перед посевом) в Самаре стало более чем в 3 раза востребованнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по области — почти в 3 раза. А установка системы автоматического полива по области стала на 77% более востребована, в областном центре — на 63%. А вспашка земли по области стала на 15% более востребована: такая процедура улучшает структуру почвы и удерживает в ней влагу и воздух, чтобы подготовить ее к посеву, в Самаре — на 12%. Бурение лунок по области искали на 12% чаще.

Помимо ухода за почвой, жители региона также заботились об утилизации отходов: услуги по измельчению веток по области стали на 10% более востребованы. Кроме того, вырос спрос на работы по облагораживанию сада и защиты огорода от растений-вредителей: за помощью с удалением сорняков к садовникам обращались на 11% активнее.

В целом, интерес к благоустройству с водоемами и фонтанами увеличился на 31%, а услугу по очистке прудов искали на 32% чаще.

Важно отметить, что фактический доход на позициях разнорабочих зависит от количества выполненных заказов, количества часов и условий подработки. Кроме того, на итоговую сумму вознаграждения влияет регион, в котором осуществляется подработка.

"В 3 квартале 2025 года спрос на услуги садовников вырос на 12%, а интерес к некоторым отдельным задачам на участке увеличился минимум в 1,5 раза. Это может говорить о том, что россияне рассматривают уход за своими загородными участками как комплексную задачу и предпочитают делегировать ее специалистам", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

"Сезон традиционно формирует спрос на разнорабочих, что сопровождается ростом предлагаемых вознаграждений. Такой формат занятости востребован у компаний, которые готовы платить больше за качественную помощь на своих участках. В свою очередь, разнорабочие получают дополнительный доход, выполняя работы по благоустройству, ремонту и строительству. Среди федеральных округов УФО занимает первое место по росту среднего предлагаемого вознаграждения для разнорабочих за подработку, которое составило 58 732 руб/мес, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Удобство и гибкость самозанятости делают её особенно привлекательной: исполнители самостоятельно выбирают задания и график, совмещая подработку с основной деятельностью", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

