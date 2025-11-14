Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "Лучший работодатель Самарской области". Этот конкурс организуется министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и проводится впервые.

"Работодатели региона меняют подходы к работе с кадрами, расширяют соцпакет, вводят меры поддержки для разных категорий работников, — прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Цель конкурса — выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей, которые обеспечивают высокие стандарты в сфере труда и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области".

Для предприятий участие в конкурсе — это отличная возможность получить признание достижений в сфере труда, продемонстрировать социальную ответственность компании, обменяться успешными практиками с организациями-участниками.

Принять участие могут: юридические лица частной формы собственности Самарской области, индивидуальные предприниматели Самарской области, филиалы и представительства работодателей на территории Самарской области, государственные и муниципальные учреждения.

Основные номинации:

— "Региональный лидер занятости" — за активную работу по поиску и привлечению кадров;

— "Работа мечты для молодежи" — за эффективное привлечение молодежи, предоставление возможности быстрого профессионального роста молодым специалистам;

— "Эффективная политика по поддержке работников с детьми" — за активные меры по помощи семьям работников с детьми, создание благоприятных условий труда, позволяющих совмещать работу и воспитание детей;

— "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей;

— "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан" — за активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Специальные номинации:

— "Лидеры проекта МолоТ" — за участие в окружном финале проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа МолоТ (Молодежный труд);

— "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" — за внедрение современных технологий в сфере безопасности труда.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте регионального минтруда. Подать заявку на участие можно с 13 ноября по 3 декабря, а электронную почту: tavolga.center@mail.ru.

Итоги подведут на торжественной церемонии награждения 10 декабря.