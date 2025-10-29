"Меры поддержки, которые помогают": как национальный проект поддерживает работодателей и определенные категории граждан

Проблема нехватки рабочих кадров и специалистов актуальна для рынка труда российских регионов. Не исключение и Самарская область. Но есть различные виды поддержки, которые эффективно помогают как работникам, так и работодателям. Широкий спектр мер поддержки предлагает национальный проект "Кадры".

В рамках нацпроекта "Кадры" государственная поддержка оказывается работодателям при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Это участники специальной военной операции, инвалиды, одинокие или многодетные родители. Государство предусматривает субсидии: на одного трудоустроенного - 87,5 тыс. рублей, что равняется трем минимальным размерам оплаты труда. С помощью поддержки работодатели могут получить частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы работникам определенных категорий.

Также проект предусматривает и специальное субсидирование для предприятий, позволяющее оборудовать или создать рабочее место для инвалидов I и II групп, для ветеранов боевых действий с инвалидностью. Выплата предоставляется Социальным фондом России по Самарской области в целях частичного возмещения расходов на приобретение оборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на его монтаж и установку. По отдельным ситуациям, когда работник не имеет возможности физически попасть на рабочее место в офисе работодателя, проект "Кадры" позволяет руководителям организовать на субсидию рабочее место по месту проживания - для надомного труда.

Национальный проект также предлагает возможность бесплатной организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для отдельных категорий граждан. В данном случае организуется профессиональная подготовка сотрудников под потребности работодателей; обучение бесплатно и для работодателей, и для обучающихся.

Важность поддержки прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова:

"Сегодня на рынке труда сложилась такая ситуация, что вакансий на предприятиях больше, чем безработных граждан, - отмечает министр труда, - и нацпроектом "Кадры" предусмотрены меры поддержки, которые помогают работодателям привлечь специалистов на предприятие, а также помогают особым категориям граждан найти подходящую работу и обеспечить необходимые условия труда".

Подробнее об этих мероприятиях - на портале "Работа России" или по телефону контакт-центра службы занятости 8-800-302-15-44.