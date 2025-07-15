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Занятость Экономическая политика

Россияне рассказали, как относятся к коллегам-студентам

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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75% опрошенных положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 80% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ*. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки, такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.

Около 80% опрошенных положительно относятся к возможности стажировок студентов в их компании. 14% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 6% скептически оценивают привлечение молодых стажеров.

Наибольшую лояльность к учащимся сотрудникам-студентам опрошенные отмечают у своих работодателей из Центрального федерального округа (66%). А самый низкий показатель по стране — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%).

Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 23% — с неполным высшим, а 20% — бакалавры. Только 7% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению россиян, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (56%), способность приносить свежие идеи и креативность (45%), а также гибкость и адаптивность (38%). Кроме того, каждый третий отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества.

Одновременно 64% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 46% — высокую текучесть кадров, 43% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — их эти опции отметила четверть россиян.

В ВТБ стремятся привлекать студентов. В 2024 году число заявок на участие в различных молодёжных программах ВТБ превысило 58 тысяч. В оплачиваемых стажировках банка приняли участие более 700 студентов по всей России, конкурс составил более 80 человек на место. По результатам стажировок 60% стажеров перешли на постоянную работу в банк. ВТБ активно сотрудничает более чем с 300 вузами и сузами, ежегодно проводит более 500 карьерных мероприятий по всей стране, включая образовательные программы, кейс-чемпионаты и конкурсы.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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