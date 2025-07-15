Россияне рассказали, как относятся к коллегам-студентам

75% опрошенных положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 80% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ*. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки, такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.

Около 80% опрошенных положительно относятся к возможности стажировок студентов в их компании. 14% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 6% скептически оценивают привлечение молодых стажеров.

Наибольшую лояльность к учащимся сотрудникам-студентам опрошенные отмечают у своих работодателей из Центрального федерального округа (66%). А самый низкий показатель по стране — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%).

Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 23% — с неполным высшим, а 20% — бакалавры. Только 7% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению россиян, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (56%), способность приносить свежие идеи и креативность (45%), а также гибкость и адаптивность (38%). Кроме того, каждый третий отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества.

Одновременно 64% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 46% — высокую текучесть кадров, 43% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — их эти опции отметила четверть россиян.

В ВТБ стремятся привлекать студентов. В 2024 году число заявок на участие в различных молодёжных программах ВТБ превысило 58 тысяч. В оплачиваемых стажировках банка приняли участие более 700 студентов по всей России, конкурс составил более 80 человек на место. По результатам стажировок 60% стажеров перешли на постоянную работу в банк. ВТБ активно сотрудничает более чем с 300 вузами и сузами, ежегодно проводит более 500 карьерных мероприятий по всей стране, включая образовательные программы, кейс-чемпионаты и конкурсы.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.