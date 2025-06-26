16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Национальный проект "Кадры": новые возможности для жителей Самарской области Наталья Соловова: "Чтобы вдохновлять сотрудников разных поколений, нужно понимать, что для каждого из них важно" Александр Шамсутдинов: "Мы вышли на новый этап партнерства с российскими регионами" Авито и АНО "Национальные приоритеты" будут способствовать развитию человеческого капитала Артем Кумпель: "Базовые ценности специалистов не разделяют поколения"

Занятость Экономическая политика

Национальный проект "Кадры": новые возможности для жителей Самарской области

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В студии ГТРК "Самара" состоялась пресс-конференция "Национальный проект "Кадры": новые возможности для жителей Самарской области". Проект стартовал в 2025 году, главной целью является удовлетворение потребностей экономики путем привлечения дополнительной рабочей силы.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Ключевым аспектом обсуждения стал масштабный Всероссийский опрос работодателей, направленный на выявление текущих требований компаний к профессиональным компетенциям сотрудников. Полученные данные позволят своевременно подготовить высококвалифицированных специалистов.

"Мы понимаем, какие кадры готовить. Что дает опрос для работодателей? Работодатели в перспективе через четыре-пять лет могут получить квалифицированные обученные кадры конкретно под свои потребности. Эти потребности просто для нас нужно обозначить", - рассказывает врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Национальный проект предусматривает целый спектр мер поддержки, позволяющих предприятиям привлекать дополнительные кадры. Например, в этом году стартует адресная поддержка организаций и предприятий, создающих специальные условия для работников-инвалидов.

"Она целенаправленна для тех работодателей, кто готов создать и оборудовать специальное рабочее место для работника с инвалидностью. Здесь затраты уже кратно больше. Работодателю могут быть возмещены средства в размере двухсот тысяч рублей на оборудование, монтаж и установку оборудования, связанного именно с созданием специального рабочего места", - уточнила заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина.

27 июня в Струковском саду пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Акция проходит одновременно во всех регионах страны, включая 11 муниципалитетов Самарской области. Соискатели смогут ознакомиться с перспективными вакансиями, посетить тематические мастер-классы и дискуссии. А работодатели получат возможность представить свободные места в компаниях и провести собеседование с кандидатами. Помимо традиционного формата, ярмарка предлагает удобный вариант участия в режиме онлайн.

"Если немножко провести статистику, то по результатам всероссийской ярмарки трудоустройства в 2023 году было трудоустроено более двух тысяч человек, в том числе 310 на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году было трудоустроено уже более двух тысяч семисот человек, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса более 550 человек", - прокомментировал директор управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в Струковском саду станет значимым событием для жителей Самарской области, предоставляя возможность не только найти работу, но и узнать о востребованных профессиях и условиях труда на предприятиях. Такие инициативы способствуют укреплению связи между работодателями и потенциальными сотрудниками, что служит важным шагом в рамках национального проекта "Кадры".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6