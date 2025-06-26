В студии ГТРК "Самара" состоялась пресс-конференция "Национальный проект "Кадры": новые возможности для жителей Самарской области". Проект стартовал в 2025 году, главной целью является удовлетворение потребностей экономики путем привлечения дополнительной рабочей силы.

Ключевым аспектом обсуждения стал масштабный Всероссийский опрос работодателей, направленный на выявление текущих требований компаний к профессиональным компетенциям сотрудников. Полученные данные позволят своевременно подготовить высококвалифицированных специалистов.

"Мы понимаем, какие кадры готовить. Что дает опрос для работодателей? Работодатели в перспективе через четыре-пять лет могут получить квалифицированные обученные кадры конкретно под свои потребности. Эти потребности просто для нас нужно обозначить", - рассказывает врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Национальный проект предусматривает целый спектр мер поддержки, позволяющих предприятиям привлекать дополнительные кадры. Например, в этом году стартует адресная поддержка организаций и предприятий, создающих специальные условия для работников-инвалидов.

"Она целенаправленна для тех работодателей, кто готов создать и оборудовать специальное рабочее место для работника с инвалидностью. Здесь затраты уже кратно больше. Работодателю могут быть возмещены средства в размере двухсот тысяч рублей на оборудование, монтаж и установку оборудования, связанного именно с созданием специального рабочего места", - уточнила заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина.

27 июня в Струковском саду пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Акция проходит одновременно во всех регионах страны, включая 11 муниципалитетов Самарской области. Соискатели смогут ознакомиться с перспективными вакансиями, посетить тематические мастер-классы и дискуссии. А работодатели получат возможность представить свободные места в компаниях и провести собеседование с кандидатами. Помимо традиционного формата, ярмарка предлагает удобный вариант участия в режиме онлайн.

"Если немножко провести статистику, то по результатам всероссийской ярмарки трудоустройства в 2023 году было трудоустроено более двух тысяч человек, в том числе 310 на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году было трудоустроено уже более двух тысяч семисот человек, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса более 550 человек", - прокомментировал директор управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в Струковском саду станет значимым событием для жителей Самарской области, предоставляя возможность не только найти работу, но и узнать о востребованных профессиях и условиях труда на предприятиях. Такие инициативы способствуют укреплению связи между работодателями и потенциальными сотрудниками, что служит важным шагом в рамках национального проекта "Кадры".