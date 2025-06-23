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Экономика и бизнес

Авито и АНО "Национальные приоритеты" будут способствовать развитию человеческого капитала

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито и АНО "Национальные приоритеты" подписали соглашение на ПМЭФ-2025 о комплексном взаимодействии по развитию кадрового потенциала страны и поддержке нацпроектов "Кадры", "Молодёжь и дети". Основные направления сотрудничества включают информационную поддержку реализации национальных проектов, а также совместную работу над инициативами, связанными с занятостью населения.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В рамках "Профессионалитета" компании помогут студентам разных уровней образования строить карьерные треки и информировать о возможностях профессионального развития. По данным Авито Работы, в I квартале 2025 количество вакансий, доступных для студентов, увеличилось на 46%, а средние предлагаемые зарплаты для кандидатов составили 57 425 руб/мес (+9% год к году). Это говорит о необходимости системной поддержки молодежи при выходе на рынок труда, а также о важности профориентации и развития профессиональных навыков.

Важным направлением станет работа над повышением престижа рабочих профессий. Согласно аналитике Авито Работы, наибольшая потребность в кадрах наблюдается в пищевой промышленности (13% от всех вакансий, размещенных на платформе), строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (13%) и складской логистике (12%). Партнеры также займутся разработкой аналитических инструментов для мониторинга ситуации на рынке труда и прогнозирования потребностей в специалистах различных профилей.

Ключевым направлением партнерства станет повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы. В рамках сотрудничества компании будут рассказывать о вакансиях и карьерных возможностях на ведущих предприятиях макрорегиона, бесплатных программах переподготовки, мерах государственной поддержки, а также льготах и условиях переезда в регионы Дальневосточного федерального округа. Согласно данным платформы, весной 2025 года в ДФО количество вакансий увеличилось на 21%, а средняя зарплата достигла 76 105 руб/мес (+2% год к году). Соискательская активность также демонстрирует положительную динамику: число запросов контактов работодателей выросло на 3%, но дефицит кадров в регионе сохраняется.

"В партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" мы объединим наши ресурсы и экспертизу для поддержки важнейших государственных инициатив. Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста. Платформа "Авито Работа" обладает уникальными возможностями для соединения спроса и предложения на рынке труда, и мы будем активно использовать этот ресурс для поддержки Национальных приоритетов России. Уверен, что совместная работа внесет значимый вклад в социально-экономическое развитие страны и поможет молодым специалистам найти свой профессиональный путь. Отмечу, что потенциал молодежи востребован у работодателей: так, за год количество предложений для студентов выросло в 1,5 раза", — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

"Бизнес всё более активно включается в реализацию национальных задач, и очень приятно, что такая большая цифровая площадка, как Авито, заинтересована в повышении привлекательности регионов России, в продвижении кадровых возможностей, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике, и готова подключать свои эффективные инструменты для повышения престижа рабочих профессий. Совместно с Авито мы планируем проводить социологические исследования о состоянии рынка труда и наиболее востребованных вакансиях, а также информировать людей о мерах поддержки и государственных инициативах, которые реализуются правительством РФ и региональными властями", — отметила София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты".

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