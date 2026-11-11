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Финансы Экономика и бизнес

Как не стать жертвой мошенников на распродаже 11.11

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 11 ноября, Всемирный день шопинга. Многие магазины и маркетплейсы уже начали распродажи, так что самое время поискать то, что давно присмотрели.

Однако интересом к акциям пользуются и мошенники. Поэтому команда ОТП Банка разобрала распространенные схемы обмана и подготовила памятку, которая поможет вовремя распознать уловки и сделать покупки без неприятных сюрпризов.

Сайты-двойники и подарочные сертификаты

Мошенники копируют сайты популярных магазинов и маркетплейсов и обещают скидки до 90%. Заметить подмену бывает непросто, поскольку адрес сайта-двойника может отличаться от настоящего всего одной буквой. Если вас заинтересовало предложение, не открывайте подозрительную ссылку. Найдите товар в официальном приложении или самостоятельно зайдите на сайт магазина.

Еще одна уловка связана с подарочными сертификатами. Их предлагают купить со скидкой до 50%, но сертификат может оказаться украденным или уже активированным. Не спешите с оплатой, пока не проверите, есть ли такая акция у магазина или маркетплейса.

Сгорающие бонусы и поддельные розыгрыши

От имени службы поддержки мошенники звонят или пишут покупателям и предупреждают, что бонусы сгорят без подтверждения заказа. Под этим предлогом они просят назвать код из СМС. Никому его не сообщайте, даже если собеседник представляется сотрудником магазина.

Для поддельных розыгрышей мошенники создают ботов, которые обещают бонусы за покупки или большие скидки за подписку. Затем бот предлагает оплатить комиссию либо перенаправляет на фишинговый сайт. Не участвуйте в сомнительных розыгрышах и не открывайте ссылки, которые присылают такие боты.

Сообщения от поддельных служб доставки

Даже когда заказ уже в пути, может прийти сообщение о том, что посылка задержалась и за ее хранение на складе нужно доплатить. Ссылка для оплаты в таком сообщении обычно ведет на фишинговый сайт. Если вы ждете посылку, проверьте статус заказа в официальном приложении.

Пусть распродажа порадует удачными находками. Даже если предложение выглядит заманчиво, сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

Гид потребителя

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