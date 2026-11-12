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Экономика и бизнес

В Самарской области обсудили точки роста для муниципалитетов в сфере инвестиций

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась масштабная стратегическая сессия, посвященная повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Самарской области, организованная региональными Минэкономразвития и Агентством по привлечению инвестиций. Мероприятие, ставшее традиционной площадкой для обмена практиками между региональной и муниципальной властью, собрало руководителей профильных министерств, глав городов и районов, а также приглашенных экспертов. В центре внимания — отраслевые приоритеты, инвестиционные профили территорий и инструменты сопровождения инвесторов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
Открывая работу сессии, заместитель председателя Правительства Самарской области Павел Финк отметил значимость системной работы с муниципалитетами. "Социально-экономическое развитие региона в основном зависит от муниципалитетов, потому что именно они на земле работают с людьми, улучшают их благосостояние, качество жизни. Важно, чтобы в рамках стратегической сессии мы обменялись этими лучшими практиками, поделились опытом с городами и районами, сформировали концепцию дальнейшего привлечения инвестиций в регион", — подчеркнул Павел Финк.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Юлия Ершова поприветствовала участников стратегической сессии от лица губернатора Вячеслава Федорищева и поздравила присутствующих с Днем экономиста.

"Наша сегодняшняя задача — правильно взаимодействовать с органами исполнительной власти, с муниципалитетами, понять, какие инвестиционные ниши мы можем развивать в Самарской области. Мы должны научиться правильно работать с инвесторами, правильно презентовать инвестиционный профиль и свой муниципалитет", — отметила Юлия Ершова.

Пленарная часть сессии была посвящена отраслевым приоритетам и презентации итогов работы муниципалитетов за год. Руководители и сотрудники региональных министерств рассказали об инвестиционных нишах в разных отраслях экономики, а также о кооперационных цепочках и встраивании муниципалитетов в промышленную повестку.

Отдельный блок был посвящен работе с инвестиционной картой региона и Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата.

Федеральные практики представил генеральный директор "Инвестиционного агентства Тюменской области" Николай Пуртов. "Мы подписали с Агентством по привлечению инвестиций Самарской области соглашение о взаимодействии. Это означает то, что мы будем обмениваться практиками, находить диалог между бизнесом, инвесторами и властью. Обсудили перспективы входа одного из тюменских инвесторов на самарскую землю. В этой части мы уже начинаем претворять в жизнь подписанное соглашение. Мы приехали в Самарскую область, чтобы передать знания и практики, а также узнать, как в регионе организуется взаимодействие между региональной и муниципальной властью в инвестиционном процессе. Мы готовы взять существующие наработки", — сказал Пуртов.

Участники стратегической сессии отметили практическую пользу мероприятия.

"Новокуйбышевск очень привлекателен для инвесторов. Поэтому работа у нас ведется активно, и в нашей копилке сегодня есть несколько потенциальных инвесторов в разных направлениях", — поделилась Ирина Горбатюк, руководитель управления экономического развития и инвестиций администрации городского округа Новокуйбышевска.

В финале стратсессии Павел Финк поблагодарил участников за содержательный диалог и обозначил дальнейшие шаги по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальных образованиях региона.
Работа по привлечению инвестиций в муниципалитеты ведется в том числе в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который задает ориентиры для повышения инвестиционной активности на местах и формирования комфортных условий для ведения бизнеса.

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