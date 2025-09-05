АНО "Национальные приоритеты" и Авито запускают "цифровой мост" для переезда на Дальний Восток

АНО "Национальные приоритеты" и Авито запустили совместный проект по развитию кадрового потенциала в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства РФ. Проект стал первым шагом в рамках реализации соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025, и призван повысить привлекательность региона для жизни и работы. Новый цифровой сервис, созданный на технологической платформе Авито, позволяет быстро находить вакансии от работодателей региона и узнавать о государственных мерах поддержки в ДФО.

По данным Авито Работы, в первом полугодии 2025 года количество вакансий в Дальневосточном федеральном округе увеличилось на 12%, а средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 руб/мес. Регион активно развивается, в частности благодаря государственной и инвестиционной поддержке: планируется строительство крупного участка скоростной автодороги М-12 "Восток" в Сибири и на Дальнем Востоке, развивается цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение, туристическая отрасль. По данным сервиса, по итогам первого полугодия 2025 года чаще всего компании из ДФО искали: операторов станка (+108%), каменщиков (+102%), электромонтажников (+42%), дорожных рабочих (+38%) и плотников (+27%). Но, несмотря на позитивную динамику соискательской активности, дефицит квалифицированных кадров в регионе сохраняется, что подчеркивает необходимость именно системной работы по информированию и мотивации специалистов к переезду.

Важнейший раздел нового цифрового сервиса — агрегатор актуальных вакансий от работодателей ДФО. Он позволяет соискателям не только узнавать о возможностях трудоустройства, но и сразу откликаться на интересные предложения. В основе портала — информация об актуальных государственных мерах поддержки при переезде в регион: например, о бесплатном гектаре земли, льготной ипотеке и т. д. Все 11 субъектов ДФО, представленные на платформе, предлагают обучение по уникальным специальностям и работу на ведущих предприятиях, бесплатную переподготовку, меры поддержки от государства и работодателей. Это надбавки и районные коэффициенты к заработной плате, дополнительные оплачиваемые дни к отпуску, программы трудоустройства и помощи при переезде.

Для повышения информированности россиян о запущенном проекте будут задействованы все медийные возможности платформы Авито, включая размещение в ее ключевых разделах.

В ближайшее время на лендинге появятся анонсы, а затем и записи вебинаров по темам: "Карьера на Дальнем Востоке: мифы и реальность", "ДФО: твоя территория роста", "Переезд на Восток: как построить карьеру в ДФО", "Эффективные стратегии найма в ДФО" и "HR в ДФО: мотивация и удержание талантов". Среди спикеров — представители Авито, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), АНО "Национальные приоритеты", а также эксперты из центра карьеры "Старт карьеры". В дальнейшем они станут онлайн-инструкциями для всех, кто интересуется жизнью и работой в регионах Дальнего Востока.

"Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации, и совместный цифровой проект станет наглядным подтверждением. В партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона", — комментирует Влад Федулов, управляющий директор Авито.

"Дальний Восток — эпицентр крупнейших проектов, амбициозных задач и возможностей для профессиональной реализации. Мы объединяем усилия с "Авито", чтобы создать удобные и доступные инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тыс. человек. При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире. Ведущие предприятия региона предлагают не только конкурентную оплату труда, но и комплексные программы поддержки: от подъёмных выплат до профессиональной переподготовки. А государственные инициативы — льготная ипотека, программа "Дальневосточный гектар", развитие инфраструктуры и социокультурной среды — делают переезд на Дальний Восток ещё более привлекательным. Вместе с "Авито" мы создаём новые возможности для тех, кто готов строить будущее в динамично развивающемся регионе", — отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.