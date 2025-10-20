ТОП-10: Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития

Самарская область укрепила свои позиции в рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2024 года. Уже четвертый год подряд регион занимает шестую строчку рейтинга. Работу субъектов ежегодно оценивают эксперты "РИА Рейтинг" на основе данных Росстата и Роспатента, характеризующих состояние сферы науки и технологий в регионах. В первую очередь, анализируется материально-техническая база, человеческие ресурсы, эффективность и масштаб научно-технологической работы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что одной из приоритетных задач сегодня является формирование благоприятной среды для развития технологического предпринимательства и повышения инновационного потенциала промышленных предприятий региона.

Центром инновационного развития региона является технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". В этом году он укрепил позиции в числе самых эффективных площадок страны, снова заняв 2 место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Сегодня резидентами технопарка являются 325 компаний и стартапов. За последние пять лет резиденты получили 66,7 млрд рублей выручки, 119 патентов на свои разработки с товарными знаками и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнером Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям. Это помогает привлекать федеральные инструменты поддержки, в том числе гранты, льготное финансирование и др.

"Достижение высоких результатов Самарской области в научно-технологической сфере обеспечено эффективной консолидацией усилий ключевых участников этого процесса: команд разработчиков, университетов, инжиниринговых центров, индустриальных партнеров и регионального правительства. Наша работа и дальше будет сосредоточена на развитии инфраструктуры, внедрении новых мер региональной поддержки и привлечении федеральных ресурсов", — акцентировал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

В регионе активно развивается отрасль беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр. Сегодня Самарская область входит в первую пятерку регионов страны по уровню развития беспилотных технологий.

Программы, которые помогают стартапам встраиваться в закупки крупных компаний и тестировать свои разработки на инфраструктуре промпредприятий, регулярно проводит Минэкономразвития региона. В разные годы партнерами программ выступали АО "АВТОВАЗ", ОАО "РЖД", ОДК "Кузнецов" и др.

Особое внимание — разработке региональной стратегии научных исследований, укреплению связей между университетами и промпредприятиями.

Самарский университет им. Королева вошел в число победителей конкурса на развитие инжинирингового центра по двигателестроению для "ОДК-Кузнецов", получив 250 млн рублей на оснащение производственных мощностей. Еще 254 млн рублей будет привлечено от индустриальных партнеров.

Значительный вклад в развитие науки и технологий вносят ведущие вузы региона. Сегодня на базе нескольких вузов работают Передовые инженерные школы, главная цель которых — подготовка специалистов для высокопроизводительных секторов экономики. Каждая ПИШ работает по одному или нескольким научно-технологическим направлениям и становится площадкой для разработок и обучения студентов, совместно с ключевыми компаниями-партнерами.

Университеты активно участвуют в федеральных программах и получают финансирование для реализации своих перспективных проектов. Среди них: СамГМУ, Самарский университет им. Королева и Тольяттинский госуниверситет, которые являются участниками программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Только в 2025 году эти вузы региона привлекли почти 1 млрд рублей федеральных средств. Еще 160 млн рублей софинансировал регион.

В мае 2025 года научный центр "Центр интеллектуальных БАС", созданный Самарским университетом им. Королева, Тольяттинским госуниверситетом и Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем, стал победителем конкурса грантов. На его развитие будет выделено 1,8 млрд рублей с 2025 по 2030 год. Индустриальными партнерами выступают компания "Транспорт Будущего" и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ).

Перезагрузку проходит масштабный проект создания международного межвузовского студенческого кампуса. Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме. На площадке также будет расположен технопарк, который будет способствовать привлечению индустриальных партнеров и развитию технологического предпринимательства.

Уже в 2026 году планируется подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к непосредственному строительству объектов. Введение кампуса в эксплуатацию запланировано на 2030 год.

Научные исследования в регионе поддерживаются Губернскими премиями и грантами в области науки и техники. Лучшие проекты студентов и аспирантов получают поддержку в рамках областного конкурса "Молодой ученый".