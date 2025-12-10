Участниками регионального форума "Мой бизнес 63" в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тыс. человек

В Самарской области завершил свою работу масштабный деловой форум "Мой бизнес-63. Стратегии развития". Традиционное для предпринимателей событие проводится областным минэкономразвития дважды в год, и впервые в новом формате. Мероприятия форума прошли сразу в двух городах: Самаре и Тольятти, объединив более 1,5 тыс. представителей бизнеса региона - тех, кто стремится уверенно и эффективно развивать свое дело.
"Завершили форум программой в Тольятти, мы увидели большой интерес со стороны местных предпринимателей и скомпоновали сессию таким образом, чтобы охватить все ключевые, актуальные темы для бизнеса. Конкретнее - что изменится для предпринимателей, какие действия необходимо предпринять уже сейчас, чтобы снизить негативные последствия и использовать грядущие перемены как окно возможностей. И здесь в помощь предпринимателям - и меры господдержки, и искусственный интеллект, и помощь с оптимизацией процессов", - подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития.
Под руководством губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области уделяется приоритетное внимание созданию комфортных условий для бизнеса и развитию мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Одной из главных тем форума стало грядущее изменение в налоговом законодательстве, в том числе касающееся внедрения Автоматизированной системы налогообложения, вступающей в силу с 1 января 2026 года. В условиях меняющегося налогового законодательства и активного внедрения технологий предпринимателям важно оставаться в курсе изменений и тенденций рынка. Именно об этом шла речь на многочисленных дискуссионных площадках форума. Спикеры отметили, что порой кажущиеся рискованными нововведения могут стать ключом к успеху и развитию.
"Я уверен, что нейросети могут изменить предпринимательскую сферу, опыт взаимодействия с технологиями. И стараюсь донести это так, чтобы они могли и на бытовом уровне это применить, и перенести в профессиональную деятельность, - подчеркнул спикер форума, директор агентства Republic, автор курсов по AI и SMM Антон Стеньков. - Бизнес уже сильно зависит от нейросетей, и если ими не пользоваться, то затраты - денежные и временные - будут в разы больше".
Практические советы и рекомендации от профессионалов рынка и экспертов сделали сессии полезными и понятными каждому участнику. Здесь прозвучало все самое важное: какими инструментами господдержки может воспользоваться каждый предприниматель, что ждет бизнес в следующем году в связи с изменениями в Налоговом кодексе, какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы избежать негативных последствий. Эксперты в области искусственного интеллекта разъяснили тонкости работы с нейросетями, которые помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы.
"В первую очередь было интересно послушать спикера по нейросетям, потому что это актуально, полезно, и важно знать, как можно уже сейчас интегрировать нейросети в свой бизнес. Во-вторых, необходимо узнать, как работать в связи с налоговыми изменениями, к тому же от первых лиц. Форум отличный, произвел впечатление", - поделилась впечатлением предприниматель Мария Минкова.
Для бизнес-сообщества форум "Мой бизнес 63" - это не только площадка для получения актуальной информации от ведущих экспертов, но и место для нетворкинга, вдохновения и генерации новых идей и бизнес-планов.
Событие состоялось в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Получить консультацию по действующим инструментам господдержки можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63.
