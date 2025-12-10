16+
Президент России дал высокую оценку системе общественного мониторинга выборов

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Президент России дал высокую оценку работе МРГ и всей системе общественного мониторинга выборов. Такие слова прозвучали на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина 9 декабря.

"В обращении к форуму "Сообщество" и Общественной палате РФ в связи с ее с 20-летием 31 октября президент России дал высокую оценку общественным наблюдателям, то есть всей системе, всему нашему комплексу мониторинга выборов и защиты избирательных прав граждан. Сегодня президент подтвердил эту высокую оценку и поставил нам задачу — работать в 2026 году. Будем продолжать нашу деятельность, деятельность всего нашего комплекса, начиная от Координационного Совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием и закачивая сообществом наблюдателей", — прокомментировал ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава МРГ Совета Александр Точенов.

Как сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, в своем вступительном слове глава государства обозначил важную тему — роль Совета по развитию гражданского общества и правам человека, специальной рабочей группы, в мониторинге предстоящих в 2026 г. федеральных выборов.

"Важно заметить, что президент традиционно уделяет большое внимание общественному наблюдению, институтам гражданского общества в избирательном процессе. И мы видим, что сообщество участников общественного мониторинга, эксперты и наблюдатели, очень ценят поддержку главы государства, стремятся совершенствовать свою деятельность, чтобы мониторинг выборов и объективная оценка всех этапов избирательного процесса, становились еще более профессиональными и качественными", — отметил Александр Брод.

Именно с этой целью успешно прошел Всероссийский Конгресс наблюдателей в Москве, давший новый импульс к развитию института общественного наблюдения в России, подчеркнул А. Брод.

"И мы убеждены, что этот институт продолжит свое развитие, для этого созданы все необходимые условия: укреплены межрегиональные коммуникации и совершенствуются образовательные методики", — отметил глава Ассоциации НОМ.

