Правительство РФ открыло канал в мессенджере MAX

Правительство РФ запускает официальный канал в мессенджере MAX.

На площадке обещают публиковать свежие новости о работе Правительства, принятых решениях, подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя Правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.