С 22 по 24 октября в Москве состоится III Национальный съезд учебной промышленности. Организатором съезда выступает Ассоциация предприятий индустрии детских товаров "АИДТ" при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, Минпромторга России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, правительства города Москвы, Российской академииобразования (РАО).

Национальный съезд учебной промышленности (УЧПРОМ) — ежегодное специализированное мероприятие, которое охватывает все аспекты комплексного оснащения образовательных учреждений России. Он обеспечивает консолидацию и межпрофессиональное взаимодействие производителей, заказчиков, интеграторов и комплектаторов, федеральных и региональных органов власти, научно-экспертного и образовательного сообществ.

Миссия съезда — развитие отечественной учебной промышленности как одного из драйверов материально-технического обеспечения образовательной инфраструктуры в Российской Федерации.

Деловая программа съезда "Учпром-2025" пройдет под общей темой "Национальная учебная промышленность как драйвер развития суверенного образования".

Также все три дня съезда будет работать выставочная экспозиция "Учпром-2025", которая тесно интегрирована с деловой программой и дает представление о производимом в России учебном оборудовании и средствах обучения, открывает возможности для тестирования и апробации новых средств обучения и методик и проведения экспертизы со стороны ведущих специалистов образования страны. Цель экспозиции — показать, каким оборудованием и средствами обучения будут оснащаться вновь построенные и отремонтированные образовательные учреждения в рамках нацпроектов "Молодежь и дети", "Семья" и "Кадры".

Посетители и участники выставки — учителя, воспитатели, представители власти и бизнеса, студенты педагогических вузов и т. д. — могут проголосовать за учебное оборудование прямо на стендах или онлайн