Совет при полпреде президента РФ в ПФО обсудил соцподдержку участников СВО

В пятницу, 8 августа, в Перми полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание совета, где обсуждались основные меры социальной помощи и поддержки, оказываемые участникам СВО и членам их семей в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие члены совета — заместители полномочного представителя президента РФ в ПФО и главы регионов округа, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО Юрий Арсентьев. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в заседании Совета принял участие первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Открывая заседание совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах ПФО реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Акцент делается на своевременную, адресную и комплексную помощь, сочетающую федеральные стандарты и региональные инициативы. В работу по социальной адаптации военнослужащих также вовлечены филиалы Госфонда "Защитники Отечества".

"В регионах округа действует 200 укрупненных мер поддержки участников СВО. Эти меры направлены на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации. Значительная часть льгот направлена на создание достойных условий жизни членам семей на период участия их отцов и мужей в СВО", — отметил полпред.

Игорь Комаров оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стало активное вовлечение ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. По мнению полпреда, каждый вернувшийся из зоны СВО должен получить не только социальную помощь, но и иметь возможность реализовать себя в мирной жизни.

"Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной "Время героев". Уже определены финалисты — 1088 человек, из которых 645 пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня", — подчеркнул полпред Игорь Комаров. В ходе заседания участники проанализировали существующую практику оказания мер поддержки военнослужащим СВО и членам их семей.

Одним из передовых в Приволжском федеральном округе является опыт работы с ветеранами СВО в Самарской области. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе выстроена комплексная система оказания мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Она включает в себя социальные гарантии, кредитные и налоговые льготы, преференции в сфере ЖКХ и иных сферах, оказывается содействие в профессиональном обучении, переобучении и трудоустройстве, санаторно-курортном лечении участников СВО, особое внимание уделяется развитию адаптивного спорта.

Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления, общественными объединениями и предпринимательским сообществом активно работают филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", региональные отделения АНО "Комитет семей воинов Отечества" и Ассоциация ветеранов СВО.

Среди действенных мер поддержки участников СВО и их близких — региональная программа "Школа героев", стартовавшая по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 г. как продолжение федерального проекта "Время героев". Региональная программа уже доказала свою эффективность: выпускники первого потока успешно работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития региона. Участники второго потока приступили к очному обучению, включающему изучение современных управленческих технологий, основ экономики и права, антикризисного менеджмента и других дисциплин.

С начала 2025 г. в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких. На эти позиции были назначены, в том числе 15 человек из числа участников СВО и других локальных войн, а также членов семей военнослужащих.

Правительство Самарской области постоянно передает в помощь бойцам современную специализированную технику. Поддержку оказывают и жители региона. Волонтеры и общественные организации Самарской области регулярно отправляют в зону специальной военной операции гуманитарный груз.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, способствующих совершенствованию системы поддержки участников СВО и членов их семей, а также реабилитации и адаптации ветеранов спецоперации.

Кроме того, многое делается на федеральном уровне: по поручению главы государства создана комиссия Госсовета РФ по вопросам поддержки военнослужащих; для федеральных округов рекомендован базовый стандарт региональных и муниципальных мер поддержки. Игорь Комаров напомнил, что предложения Совета округа будут учтены в протоколе по рассматриваемой теме, который представят органам власти для реализации соответствующих мер.

На совете работали участники президентской программы "Время героев" Иван Амиров и Марат Сибаев, наставником которых является полпред президента России в ПФО. Перед заседанием совета Игорь Комаров и губернаторы регионов ПФО осмотрели выставку современного плакатного искусства "Время смыслов" имени Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области в феврале 2025 года. Гостям были представлены работы по шести темам: "СВОи", "Наша Победа", "Россия — это красиво", "Семья", "Наша гордость" и "Воспитание гражданина".