Анна Подольская переназначена на пост зампредседателя Самарского областного суда

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Президент Российской Федерации переназначил на должность заместителя председателя Самарского областного суда Анну Подольскую. Соответствующий указ главы государства опубликован 14 ноября 2025 года.

Анна Подольская была назначена зампредседателя суда на первый 6-летний срок полномочий в 2019 году. До этого она 11 лет была судьей облсуда, а в 2005-2008 гг. - судьей Октябрьского районного суда Самары.

"На заместителя председателя Самарского областного суда возложено решение ключевых задач по организации работы судебной коллегии по гражданским делам, обобщению судебной практики, методическому руководству и обеспечению единообразия в применении гражданского законодательства районными судами области", — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

