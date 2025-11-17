Анна Подольская переназначена на пост зампредседателя Самарского областного суда

Президент Российской Федерации переназначил на должность заместителя председателя Самарского областного суда Анну Подольскую. Соответствующий указ главы государства опубликован 14 ноября 2025 года.
Анна Подольская была назначена зампредседателя суда на первый 6-летний срок полномочий в 2019 году. До этого она 11 лет была судьей облсуда, а в 2005-2008 гг. - судьей Октябрьского районного суда Самары.
"На заместителя председателя Самарского областного суда возложено решение ключевых задач по организации работы судебной коллегии по гражданским делам, обобщению судебной практики, методическому руководству и обеспечению единообразия в применении гражданского законодательства районными судами области", — отмечается в сообщении пресс-службы суда.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...