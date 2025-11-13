16+
Михаил Мишустин назвал пять основных направлений развития ИТ-отрасли на открытии форума "Цифровые решения"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство России определило ключевые приоритеты для развития ИТ-отрасли, сделав ставку на комплексную поддержку, импортонезависимость и подготовку кадров. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения" 12 ноября в национальном центре "Россия".

Пять приоритетов охватывают ключевые направления развития отечественного цифрового сектора, который демонстрирует рекордный рост: его вклад в ВВП за пять лет практически удвоился, достигнув 2,4%. Особая роль отведена подготовке кадров — в 2025 г. в отрасль пришло более 100 тыс. специалистов при общей численности занятых в 1,1 млн человек. Для покрытия растущей потребности расширяется кооперация ведущих компаний с вузами. Запущены десятки совместных программ, а с 1 сентября по национальному проекту "Экономика данных" стартовала новая линейка подготовки высококвалифицированных специалистов уровня "мидл". К 2030 г. по этим программам планируется выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков и свыше 10 тыс. специалистов в области ИИ.

"При принятии решений, которые касаются ИТ-отрасли, мы всегда стараемся прислушиваться к мнению предпринимателей. Вы изнутри знаете ситуацию, понимаете, какие шаги дадут максимальный эффект и станут стимулировать развитие индустрии. И сегодняшний форум стал отличной площадкой для такого доверительного, открытого и честного диалога. Будет способствовать развитию ИТ-сектора и укреплению цифровой независимости нашей страны. Объединяя знания, опыт и идеи, мы сможем не только отвечать на вызовы времени, но и создавать новые возможности для совместного движения вперед", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Одним из ключевых драйверов роста также выступает платформенная экономика, объемы которой только за первое полугодие 2025 г. выросли более чем на треть, превысив 5 трлн рублей. Для защиты интересов потребителей и предпринимателей на этом динамичном рынке подготовлен соответствующий федеральный закон, который вступит в силу в октябре 2026 года. Это позволит сделать пользование интернет-площадками и маркетплейсами еще удобнее и безопаснее.

Параллельно Правительство продолжает реализацию масштабной программы по импортозамещению программного обеспечения (ПО). Сегодня компании переходят на отечественные системы управления ресурсами предприятия, а также растет конкуренция внутри рынка. Зрелость представленных на нем продуктов уже соответствует требованиям крупнейших промышленных корпораций, что подтверждает активное внедрение российских программ автоматизированного проектирования, в том числе в машиностроении и металлургии. Чтобы поддержать внедрение новых отечественных программ, которые появляются благодаря 35 центрам компетенций, государство продолжит возмещать крупным промышленным компаниям до половины стоимости этих решений. Всего общий объем поддержки развития и внедрения отечественного ПО превысил 8 млрд рублей.

В ходе выступления председатель Правительства подчеркнул, что для технологического суверенитета критически важно развитие собственной радиоэлектронной базы и вычислительных мощностей. На поддержку этого сектора за прошлую трехлетку было направлено свыше 300 млрд руб., а доля российской продукции на внутреннем рынке уже превысила 60%.

Особое внимание уделяется передовым технологиям на базе искусственного интеллекта. На их разработку 13 научным центрам выделяют государственные гранты размером до 350 млн руб. каждый. Результаты развития ИИ в России уже впечатляют: персональные ассистенты, такие как Робот Макс на портале Госуслуг, ежедневно обрабатывают свыше 2 млн запросов, а на рынок вышло 15 млн "умных" колонок.

В ходе выступления глава Правительства также поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры, а также сформулировать условия доступа к российским облачным сервисам ИИ для решения задач госуправления и социальной сферы.

"Важно опираться именно на отечественные продукты. В этом залог сохранности данных и бесперебойного функционирования процессов", — сказал Михаил Мишустин.

На площадке форума "Цифровые решения" с 12 по 15 ноября также представлена выставка лучших ИТ-решений. Председатель Правительства посетил стенды Госуслуг, Яндекса, ИТМО и других передовых организаций, чья деятельность способствует развитию российской ИТ-отрасли.

"Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер — от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны", — отметил курирующий "цифру" вице-премьер — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Посетить выставку и принять участие в деловой программе могут все желающие.

