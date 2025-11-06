Владимир Путин посетил самарский ФОК "Орбита"

В четверг, 6 ноября, в рамках визита в Самару Владимир Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Орбита". Как сообщает сайт Кремля, президент ознакомился с информационными стендами, осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал со спортсменами-фигуристами и баскетболистами - воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.
Главу государства сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заведующий ФОК "Орбита" Дмитрий Мамкаев.
ФОК "Орбита" площадью почти 11 тыс. кв. м открыт в 2016 г. и включает в себя, помимо ледовой арены и универсального спортзала, взрослый и детский бассейны, залы единоборств, бокса, тренажёрный зал и четыре зала для групповых занятий. В ФОК проводятся занятия по общей физподготовке, танцам и 16 видам спорта. Ежедневно центр посещают более чем 2,5 тыс. человек.
Напомним, визит Владимира Путина проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава", проходящего в Самаре.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...