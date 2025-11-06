Владимир Путин посетил самарский ФОК "Орбита"

В четверг, 6 ноября, в рамках визита в Самару Владимир Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Орбита". Как сообщает сайт Кремля, президент ознакомился с информационными стендами, осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал со спортсменами-фигуристами и баскетболистами - воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.

Главу государства сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заведующий ФОК "Орбита" Дмитрий Мамкаев.

ФОК "Орбита" площадью почти 11 тыс. кв. м открыт в 2016 г. и включает в себя, помимо ледовой арены и универсального спортзала, взрослый и детский бассейны, залы единоборств, бокса, тренажёрный зал и четыре зала для групповых занятий. В ФОК проводятся занятия по общей физподготовке, танцам и 16 видам спорта. Ежедневно центр посещают более чем 2,5 тыс. человек.

Напомним, визит Владимира Путина проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава", проходящего в Самаре.