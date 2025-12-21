На трассе М-5 ограничили движение для маршруток и грузовиков

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 21 декабря, в Самарской области временно ограничили движение на участке трассы М-5 "Урал" для маршрутного и грузового транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".