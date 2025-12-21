На трассе М-5 ограничили движение для маршруток и грузовиков

В воскресенье, 21 декабря, в Самарской области временно ограничили движение на участке трассы М-5 "Урал" для маршрутного и грузового транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
"С 21:00 в Самарской области временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 98 — км 129 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу", — отмечается в сообщении.
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим.