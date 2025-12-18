В Самарской области выбрали лучшего работодателя

В четверг, 18 декабря, подвели итоги регионального конкурса "Лучший работодатель Самарской области". Он был впервые организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и нацелен на выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей.

В конкурсе приняли участие более 150 организаций и предприятий разных форм собственности в семи номинациях.

"Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, работодатели были очень активны, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Мы получили более 200 заявок в различных номинациях от более чем 150 предприятий и организаций. Это говорит о том, что работодатели региона уделяют особое внимание созданию на своих предприятиях комфортных условий для сотрудников, и готовы представить свой опыт для оценки экспертами. Определить лучших было очень сложно, разрыв в баллах между участниками был небольшим".

Участие в конкурсе для предприятий стало возможностью не только получить признание достижений в сфере труда, продемонстрировать социальную ответственность компании и обменяться успешными практиками, но и заявить о себе как о работодателе. Предприятия конкурируют за кадры, в том числе из других регионов, и конкурс помогает представить себя потенциальным сотрудникам.

По результатам оценки экспертной комиссией лучшими стали:

В номинации "Региональный лидер занятости"

1 место — АО "Авиакор — авиационный завод",

2 место — Куйбышевская железная дорога филиал ОАО "РЖД",

3 место — ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ.

В номинации "Работа мечты для молодежи":

1 место — ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет",

2 место — ПАО "ОДК-Кузнецов",

3 место — АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара".

В номинации "Эффективная политика по поддержке работников с детьми":

1 место — АО "РКЦ "Прогресс",

2 место — филиал ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС",

3 место — ООО "РН-Пожарная безопасность".

В номинации "Трудоустройство участников СВО и членов их семей":

1 место — Куйбышевская железная дорога филиал ОАО

2 место — АО "Тяжмаш",

3 место — МКУ Сызрани "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

В номинации "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан":

1 место — филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс",

2 место — ООО "Нова",

3 место — МБУ Молодежный центр "Мечта".

В специальной номинации "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда" 1 место заняла Куйбышевская железная дорога филиал ОАО "РЖД", 2 место — АО "Росгазификация", 3 место — АО "АвтоВАЗ"

В отдельной номинации чествовали "Лидеров проекта МолоТ". Это новый общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на поддержку работающей молодежи. Награду получили ООО "Нова", АО "Авиакор — авиационный завод", ООО "Тольяттикаучук", ООО "Газпром трансгаз Самара".

Гран-при конкурса и сертификат на профессиональный видеоролик также получила Куйбышевская железная дорога.

"Мы заявились в шести номинациях, и в трех из них заняли призовые места, — рассказала начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Наталья Герасимова. — У нас ведется серьезная работа с кадрами. И очень приятно, что нас отметили в итоге как лучшего работодателя Самарской области. Это результат работы большого количества людей. Для своих сотрудников создаем такие условия, что на нашем предприятии хочется работать и развиваться. Особое внимание уделяем работникам-участникам специальной военной операции и членам их семей, реализуем дополнительные меры поддержки".

Конкурс "Лучший работодатель Самарской области" планируется сделать традиционным. Информацию о конкурсе в 2026 г. опубликуют на интернет-ресурсах министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.